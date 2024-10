Vinícius? Vyhraje Zlatý míč. Pískají na něj, protože dělá rozdíl. Je výjimečný, řekl Ancelotti

Dlouho to vypadalo na nepovedenou reprízu posledního finále. Jenže Real Madrid v Lize mistrů zabral, na domácí půdě otočil utkání s Borussií Dortumund a zvítězil 5:2. Vrchovatou měrou se pod skvělý druhý poločas, v němž Los Blancos nasázeli během půlhodiny pět gólů, podepsal Vinícius Júnior (24) – brazilský ofenzivní univerzál totiž zaznamenal hattrick. Jeho fantastický výkon nenechal bez povšimnutí trenér Carlo Ancelotti. "Je výjimečný. Vyhraje Zlatý míč," nešetřil chválou Ital.

"Je vzácné vidět někoho hrát tak, jak hrál ve druhém poločase Vinícius. A ne kvůli třem gólům, ale kvůli jeho charakteru. Je výjimečný," řekl na pozápasové tiskové konferenci Ancelotti.

"Vinícius vyhraje Zlatý míč – ne za to, co předvedl dnes, ale za to, co předváděl minulý rok. Tyhle tři góly už se budou počítat pro příští rok, to je jisté. Je to hráč, na kterého se píská, protože dokáže udělat rozdíl," dodal zkušený Ital.

Statistiky Viníciuse Júniora. Opta by StatsPerform / THOMAS COEX / AFP

Ancelotti zároveň dodal, že v kabině Realu nebyla o poločasové přestávce žádná panika. Bílý balet přitom prohrával v repríze posledního finále Ligy mistrů o dva góly. Dle slov italského stratéga je jeho tým vyspělý a zkušený, aby dobře věděl, co musí pro návrat do zápasu udělat. "Prožívali jsme to v klidu, v pohodě. Změnili jsme systém a začali hrát intenzivněji," uvedl.

"Mluvili o malých detailech, jako jsou dobré přihrávky, vyhrávání soubojů... Museli jsme ovládnout dynamiku hry, od ní vede cesta k úspěchu. V prvním poločase jsme byli bázliví, nebyli jsme intenzivní na míči. Ve druhém poločase jsme si vedli lépe, měli jsme větší kvalitu, větší tlak. Byl to nejlepší druhý poločas v sezoně," chválil Ancelotti.

"Musíme se poučit z toho, co jsme předvedli ve druhém poločase. Cílem je začít hrát a nečekat, až nám dají dva góly. Nemyslím si, že můžeme hrát 90 minut s takovou intenzitou jako ve druhém poločase, ale můžeme být vyrovnanější," uzavřel italský kouč, jehož svěřenci mají v novém formátu Champions League po třech zápasech na kontě šest bodů.