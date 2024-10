Výsledek neodráží to, co se dělo na hřišti, prohlásil Ancelotti. Lituje zahozených šancí

Carlo Ancelotti (65) po sobotní domácí porážce 0:4 s Barcelonou litoval především promarněných šancí svého týmu. Zároveň ale prohlásil, že navzdory výsledku ještě není o titulu zdaleka rozhodnuto. "Sezona je dlouhá, nesmíme všechno zahodit. Tým má na víc a my to uděláme," řekl odhodlaně trenér Realu Madrid.

"Byl to vyrovnaný zápas, dokud nevstřelili první gól. V prvním poločase jsme hráli s nasazením, ale chyběla nám trochu přesnost. Měli jsme šance jít do vedení, ale Barcelona pak vstřelilia dva góly, což nás připravilo o energii. V tu chvíli začal jiný zápas," řekl Ancelotti na tiskové konferenci směrem ke dvěma slepeným gólům Roberta Lewandowského na začátku druhého poločasu.

V prvním dějství přitom domácí dominovali v držení míče a nevyužili několik slibných šancí. Do těch se dostával především Kylian Mbappé, mnohokrát ho ale zastavila ofsajdová past Blaugranas. V závěru utkání podtrhli triumf Barcelony ještě Lamine Yamal a Raphinha.

"Musíme zapomenout na posledních 30 minut a poučit se z toho. Je čas se odrazit ode dna. Sezona je dlouhá, nesmíme se vzdát a všechno zahodit. Tým má na víc a my to uděláme," uvedl italský kouč.

Ancelotti také řekl, že si Real Madrid zasloužil víc a že výsledek podle něj nevypovídá o skutečném průběhu zápasu, ale uznal, že jeho tým doplatil na to, že nevyužil řadu šancí.

"Výsledek neodráží to, co se dělo na hřišti. Nedokázali jsme se ujmout vedení, což naopak oni dokázali. Hra byla až do prvního gólu velmi vyrovnaná a my jsme měli více šancí," řekl Ancelotti předtím než se vyjádřil k výkonu Mbappého, jenž byl hned devětkrát přistižen v ofsajdu.

"Věděli jsme, že Barcelona používá vysokou obranu a my jsme toho téměř nevyužili. Mbappé se dostal do několika šancí, ale několikrát se ocitl v ofsajdu. Pak měl další tři nebo čtyři šance, ale nebyl tak přesný, jak by bylo potřeba," řekl na adresu francouzského reprezentanta.

Katalánci tak zvýšili svůj náskok v čele ligy už na šest bodů před Realem, který navíc po 13 měsících poznal hořkost porážky v LaLize. Bílý balet do zápasu s Barcelonou neprohrál 42 utkání v řadě, jeden jediný duel je tak dělil od vyrovnání ligového rekordu, který drží právě jejich odvěký rival.