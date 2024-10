Že kouřím? Nikomu do toho nic není. Měnit se nehodlám, odmítá nová posila Barcelony Szczesny

Přispěchal z fotbalového důchodu, aby vypomohl Barceloně při vážném zranění jedničky Marca-Andrého ter Stegena. Zkušený polský brankář Wojciech Szczesny (34) podepsal jako volný hráč kontrakt s katalánským gigantem. Ani se však v novém prostředí nestihl ohřát a už čelí narážkám na svou životosprávu.

Je totiž veřejným tajemstvím, že někdejší polský reprezentant, který v minulosti chytal za Arsenal, Juventus či AS Řím, je vášnivým kuřákem. Ostatně v minulosti několikrát mluvil o tom, že jej tato neřest dokonce stála místo v Arsenalu.

Proto nebylo od věci, když se na to redaktoři deníku Mundo Deportivo a Sportu nové akvizice v exkluzivním rozhovoru zeptali. Reakci však čekali poněkud jinou.

Na dotaz, co by vzkázal fanouškům, kterým se nelíbí, že jejich hráč kouří a je přitom občas viděn i na veřejnosti, reagoval slovy, že nic. "Je to moje soukromá věc, do které nikomu nic není. A měnit se nehodlám. Nijak mě to neomezuje. Naopak je to součást mého života," obořil se Szczesny.

"Jestli někomu vadí, že nejdu příkladem, tak mohu říct, že se snažím neukazovat s cigaretou před dětmi. I proto jsem často terčem fotografů, jak se někde ukrývám s cigaretou," pokračoval varšavský rodák.

Fanouškům však přeci jen svůj vzkaz v odpovědi poslal. "Chci být souzený jako brankář, od toho tu jsem a ne podle toho, co se děje v mém soukromí, do kterého nikomu nic není."

Promluvil však i o tom, jaké to je, když se hráči, který před měsícem ve 34 letech ukončil profesionální kariéru, ozve klub jako je Barcelona.

"Před měsícem bych se tomu nonstop smál, ale když vám zazvoní telefon, stane se to realitou a vše závisí na vašem rozhodnutí, zvážníte. Musíte nad tím přemýšlet, plánovat… Ale ve finále si řeknete, že přece nemůžete odmítnout Barcu. Pokud ano, nemáte koule na to, abyste přijal takovou výzvu," dodal polský brankář, který se s lídrem LaLigy domluvil na ročním kontraktu.