Zabojuje Vaclík o Euro? Český brankář se vrací do Španělska, pomoci má druholigovému Albacete

Tomáš Vaclík (34) ještě nevzdává boj o nominaci na evropský šampionát a šanci by mu mělo zachovat angažmá ve druhé španělské lize, zkušený český brankář je podle médií domluven na spolupráci s Albacete.

Český brankář je podle tisku domluven na podmínkách smlouvy a během neděle bude představen fanouškům. Následně by se jeho jméno mělo objevit v nominaci na pondělní dohrávku 26. kola proti Valladolidu.

S novými spoluhráči bude Vaclík bojovat o záchranu ve druhé lize, Albacete vyhrálo jen dva z posledních 16 zápasů a v tabulce se propadlo na 17. příčku. Náskok na 19. rezervu Villarrealu činí jen jeden bod.

Postavení Albaceste v tabulce. Livesport

Vaclík španělské prostředí velmi dobře zná, v minulosti chytal za Sevillu a během kariéry vystřídal rovněž dresy Žižkova, Sparty, Basileje, Olympiakosu, Huddersfieldu a naposledy New England Revolution. V zámořském klubu působil od konce srpna minulého roku, angažmá proseděl na tribuně a v lednu klub opustil.

"Stoprocentně nejhorší angažmá kariéry, nesedlo si to. Byl to promarněný půlrok, protože jsem nedostal vůbec čuchnout. Přitom na začátku chtěli, abych jim pomohl k nějakému úspěchu, ale nedostal jsem ani minutu. To je hodně zvláštní. Fotbalově to bylo úplně o ničem," hodnotil Vaclík svou štaci v MLS.

Tomáše Vaclíka čeká v novém angažmá dost příležitostí. Livesport

"Měl jsem zprávy, že mě tam trenér gólmanů (Kevin Hitchcock) nechtěl. Dostal potom pravomoc, že bude rozhodovat, kdo bude chytat, což jsem nikdy jinde nezažil. Byl jsem v nominaci na zápas jednom jednou, a to mi ani neřekl trenér gólmanů, ale kustod. Komunikace byla nulová," dodal.