Chybí nám odvaha a svoboda ve hře. O trenérovi diskutovat nemusíme, naštval se Müller

Současná situace Bayernu mu není lhostejná. Thomas Müller (34) sice naskočil do šlágru Bundesligy, který Bavořané prohráli na půdě Leverkusenu 0:3, pouze na 31 minut, po zápase však byl slyšet nejvíce. "Chybí nám odvaha a individuální řešení," rozohnil se zkušený střelec.

Müller, který s Bayernem získal už 12 bundesligových titulů, byl po zápase během rozhovoru s novináři viditelně naštvaný. "Co si myslím, že nám chybělo? V tréninku ukazujeme, že to umíme mnohem lépe, protože jsme odvážní, protože hrajeme fotbal bez zábran," ulevil si Němec.

"Chybí nám odvaha a určitá svoboda ve hře. Leverkusen riskoval, hledal řešení a hrál fotbal. My hrajeme z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C a nikdo nehraje svobodně a neriskuje," dodal zkušený útočník, který v dresu Bavořanů odehrál přes 600 zápasů.

Müller navalil veškerou odpovděnost na hráče a odklonil tak kritiku od trenéra Thomase Tuchela. "Jsem naštvaný. Na hřišti bylo dost hráčů mezinárodního kalibru – proto nemusíme diskutovat o trenérovi," dodal autor jedné branky v probíhajícím ligovém ročníku.

Obrana Leverkusenu, která je vůbec nejlepší napříč celou soutěží, udržela v poutech i hvězdného útočníka Harryho Kanea. Trenér Tuchel si špatné využití svého kanonýra nedokázal vysvětlit: "Nevím, budu si to muset znovu prohlédnout."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tuchel zároveň prohlásil, že jeho tým "nebude házet ručník do ringu", když do konce sezony zbývá odehrát ještě 13 zápasů, a bude "až do konce věřit", že se Bayernu podaří i přes momentální pětibodobé manko obhájit titul. "Jediné, co můžeme udělat, je reagovat a zůstat tak ve hře o titul," burcoval kouč Bavořanů.