Hrdina z hlediště. Zápas třetí anglické ligy zachránil fanoušek, mával svůj milovaný klub

League One

Není rozhodčí jako rozhodčí a třetí liga jako třetí liga. V té anglické byli fanoušci o víkendu rovněž svědky události, která rezonuje. Na rozdíl od ČFL ale v naprosto odlišném duchu. Zápas mezi Portsmouthem a Cheltenhamem totiž napsal příběh, jaký fotbalový svět jen tak nevidí.

Běžela 35. minuta utkání, ve kterém se střetli dosud neporažení domácí, a naopak na výhru čekající hosté, když došlo ke zranění asistenta rozhodčího. Kvůli nataženému lýtku musel jednoho z pomezních nahradit čtvrtý rozhodčí. Jenže ani ten na trávníku nevydržel příliš dlouho – po 10 minutách druhého poločasu odstoupil ze stejného důvodu.

Hlavní sudí zápasu Ben Toner v tu chvíli utkání přerušil a hledalo se náhradní řešení. Ve hře bylo ukončení zápasu, jedinou záchranou mohl být kvalifikovaný rozhodčí v hledišti. A tak se ve Fratton Parku chopil role "headhuntera" místní hlasatel.

Na výzvu zareagoval Julian Browning, amatérský rozhodčí z jedné z městských lig. V tu chvíli však nikdo netušil, že jeho příběh je ještě kouzelnější, než se zdá.

Zpátky po 45 letech

Browning se totiž objevil na trávníku Fratton Parku znovu po 45 letech. Kdysi totiž jako 11letý kluk hrál na stadionu Portsmouthu finále školního poháru. Dle vlastních slov měl v momentě, kdy si stoupl k postranní čáře dvě obavy: jak by řešil sporné situace klubu, kterému fandí už 50 let a jak by se zachoval, kdyby jeho oblíbenci vstřelili gól. Zápas ale skončil bez branek.

To vše se odehrávalo za přítomnosti 17 454 diváků, kteří "jednoho z nich" odměňovali hlasitým aplausem. A to po právu, náhradní rozhodčí totiž obul zlaté kopačky a svou úlohu zvládl bez větších potíží – neudělal žádnou chybu a navíc si odnesl zážitek, na který do konce života nezapomene.