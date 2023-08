Datové zrcadlo ligy: Největší štěstí mají zatím Bohemians, smůlu pak Ostrava

Úvodních pět kol nové sezony FORTUNA:LIGY je minulostí. Na vrcholu tabulky se jako jediný tým s plným bodovým ziskem usadila pražská Slavia, kterou z druhé příčky stíhají úřadující šampioni z Letné. Viktoria Plzeň se po špatném začátku dokázala zařadit na třetí místo, a to i díky tomu, že se v posledních třech utkáních trefila dohromady desetkrát. Co na dosavadní výkony jednotlivých týmů říká datová analytika?

Ačkoliv Slavii patří plný bodový zisk, minulá tři ligová utkání vyhrála pouze o jediný gól, což v mnohých vyvolává otázku, zda je vůbec její současné postavení v tabulce zasloužené. Vždyť Sparta už v dosavadním průběhu ligy nastřílela o pět branek víc, větší počet zásahů má i třetí Plzeň a zcela totožně je na tom co se ofenzívy týče pátá Mladá Boleslav. A právě tyto pochyby jsou důvodem, proč se při hodnocení týmových výkonů nelze spoléhat jen na základní statistiky.

Svými výkony na hřišti totiž tým z Edenu jasně ční nad všemi ostatními konkurenty. Dobrým vodítkem pro objektivní posouzení je metrika očekávaných bodů. Ta bere v potaz kvalitu vytvořených i povolených brankových příležitostí a následně počítá, s jakou pravděpodobností měl daný tým v zápasech bodovat. A protože je Slavia zatím nejlepší na obou koncích hřiště, nejvyšší je také její očekávaná bodová hodnota, konkrétně 13 bodů.

Druhým nejlepším týmem je stejně jako v reálné tabulce Sparta, i ta však měla získat o zhruba dva body méně. Třetí pozice patří Slovácku, nicméně je nutno dodat, že rozestupy mezi třetím a osmým místem jsou vzhledem k nízkému počtu odehraných utkání minimální.

Tabulka po 5. kole. Livesport

Proč vlastně o Slavii hovoří data jako o celku s nejlepším útokem, když se oba její největší konkurenti v boji o titul trefili víckrát? To proto, že se červenobílí sice dostávají do největšího objemu nebezpečných šancí, ovšem jejich hráči už velké množství z nich zahodili. Hlavu v dlaních už měli několikrát Mojmír Chytil, Václav Jurečka i Muhamed Tijani. Sparta naproti tomu se zakončením zatím problémy nemá a svých 14 branek nastřílela při xG v hodnotě pouhých 8,06.

Obě pražská "S" si vedou výborně směrem dozadu a co do četnosti a kvality povolených šancí jsou na tom velmi podobně. Své soupeře pustila shodně do šancí v hodnotě okolo 2,4 očekávaných branek, přičemž tentokrát je tím smolnějším týmem Sparta. Zatímco Ondřej Kolář lovil míč ze své sítě jen dvakrát, sparťanští gólmani čtyřikrát.

Bohemians jsou reálně na sestup

Slavia navrch vévodí také řadě dalších zajímavých ukazatelů. Tráví nejvíc času v útočné třetině, podle pokročilé metriky kontroly hry se zatím pohybuje v nejnebezpečnějších prostorech, má nejintenzivnější i nejefektivnější presink a nejlépe zvládnuté standardní situace. Což je zároveň pádná odpověď na otázku, zda je její současné postavení v tabulce oprávněné.

Velkým tématem dosavadního průběhu sezony je počínání pražských Bohemians. Čtvrtý tým minulého ročníku se drží na prozatímním 10. místě a data ukazují, že se jedná ještě o milosrdný výsledek. Kdyby se totiž svěřenci Jaroslava Veselého pohybovali okolo 15. příčky, jednalo by se o reálné vyjádření jejich současných výkonů. Hlavní potíží je nefungující obrana.

Ačkoliv na sebe svou bilancí 17 inkasovaných branek v tomto ohledu strhávají pozornost především České Budějovice, shodou okolností víkendový kat Bohemky, je to právě pražský celek, na který se aktuálně valí jeden útok za druhým. Matematické modely jej řadí společně se Zlínem mezi nejhůř bránící týmy ligy. Nemít mezi třemi tyčemi překonávajícího se gólmana Michala Reichla, jehož zákroky zabránily nejméně dalším čtyřem inkasovaným brankám, mohlo být "klokanům" ještě výrazně hůř.

Zatím nejsmolnějším týmem soutěže je Baník Ostrava, jemuž by měl patřit klidný střed tabulky, což ale zároveň stále není pozice, na níž by si vedení svůj tým představovalo. Kombinace 10 nových příchodů a faktu, že trenér Pavel Hapal stále nemůže najít ideální složení sestavy, se projevuje především v ofenzivě. Z pohledu kvality vytvořených šancí má Baník čtvrtý nejhorší útok ligy, zhruba na úrovni Českých Budějovic. Trenér zatím příliš nevěří rychlíkovi Abdullahimu Tankovi a Ladislav Almási je aktuálně pouze stínem kanonýra, kterého byli fanoušci zvyklí na hřišti vídávat v minulosti.

Kdo bude prvním odvolaným trenérem sezony? Kandidátů je hned několik, mezi ty největší se společně s Pavlem Hapalem řadí také nový jablonecký kouč Radoslav Látal. Jde přitom o podobnou situaci jako v případě Baníku. Také Severočeši prošli v létě rozsáhlou obměnou kádru, v rámci níž už ve svých řadách přivítali početný zástup nových hráčů napříč všemi pozicemi. A v týmu to neklape.

Minulý týden jsme věnovali problémům Jablonce celý článek, přičemž jsme jako jednu z hlavních příčin jejich současných neúspěchů označili nefungující útok. A to se znovu potvrdilo také v utkání proti Karviné. Kvalitnější šance než Severočeši si totiž v pátém kole vytvořilo všech dalších 15 celků FORTUNA:LIGY. Při remíze 1:1 dokázal Jablonec skórovat pouze z penalty a ztráta dvou bodů mohla dost dobře rozhodnout o Látalově osudu.