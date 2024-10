Kvůli orientaci přišel o střechu nad hlavou. Teď dal účastník MS bezdomovců v Anglii hattrick

League One

George Wood / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Příběh Richarda Koneho (21) z Pobřeží slonoviny, jenž v lednu podepsal svou první profesionální smlouvu, přitahuje na Ostrovech velký zájem. Rodák z Abidžanu, který se během mistrovství světa bezdomovců v roce 2019 přiznal k homosexualitě, po deseti měsících v dresu Wycombe Wanderers nasázel ve třetí anglické lize hattrick.

Úplně poprvé Kone upoutal svou pozornost v roce 2019. Tehdy v průběhu světového šampionátu bezdomovců poskytl médiím rozhovor, ve kterém se přiznal k homosexualitě. Právě toto téma rezonovalo sociálními sítěmi a různými internetovými servery, když byl na Nový rok představený jako nová posila celku z Buckinghamshire. "Žil jsem jako teenager na ulici. Měl jsem problémy s rodiči, protože jsem byl gay," uvedl poté, co dorazil do Cardiffu na turnaj lidí bez domova. Ten se každoročně týká fotbalistů od 16 let, kteří ve své zemi nemají střechu nad hlavou.

Hovořil také o pouličním fotbale, popisoval, jak byl na mistrovství vybraný. Vyprávěl, že vůbec poprvé seděl v letadle, že poprvé ve svém životě opustil Pobřeží slonoviny. V nové zemi se mu přitom zalíbilo natolik, že už tam zůstal. Angažoval ho nejprve amatérský klub Athletic Newham, jehož logo mocně připomíná to slavného španělského giganta Atlétika Madrid. A hned v sezoně 2021/22 si vedl náramně – v Essex Senior Football League nastřílel úžasných 42 gólů. O rok později zaznamenal jen o dva méně.

Nebylo však jasné, zda se Kone nebude muset nakonec na africký kontinent vrátit. Hráčův agent Kola Adedoyin vysvětlit v rozhovoru pro web Outsports, specializující se na sportovní prostředí s problematikou LGBT, že v roce 2021 byla podána žádost na ministerstvo vnitra v Pobřeží slonoviny o setrvání ve Spojeném království. Nebylo ovšem jasné, jak dlouho bude proces trvat. "On ale sklopil hlavu a pokračoval v Newhamu. Jsem opravdu hrdý na to, jak se soustředil na svůj sen stát se profesionálem," vzkazoval Koného zástupce.

Zkraje nového roku si Kone sny opravdu splnil. Smlouvu s Wycombe má aktuálně platnou do roku 2025. A je dost možné, že The Chairboys budou chtít spolupráci prodloužit, neboť útočníkova kariéra vzkvétá. V rámci 12. kola League One vstoupil na hřiště až po hodině hry z lavičky náhradníků, stejně však stihl zapsat tři branky. Ze devět minut! Spolu s loňskou jarní fází ročníku jich už má na svém kontě devět – šest přesných zásahů zaznamenal v aktuální sezoně.

V duelu proti celku z Peterborough (3:1) to zatím byl pro Koneho největší zážitek. Přitom ještě před více jak pěti lety byl jen bezdomovcem. "Když jsem vstoupil na hřiště, snažil jsem se o to, abych vstřelil aspoň jednu branku. A nakonec jsem dal další dvě. Víc jsem si přát nemohl," rozplýval se po hattricku v rozhovoru pro BBC Three Counties Radio. "Vždy pracuji na tom, abych se víc naučil. Snažím se zlepšovat sám sebe a brát si zkušenosti od spoluhráčů. Všichni mi tu v kariéře pomáhají," těšilo ho.

Tabulka League One