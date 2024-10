Vedení United došla trpělivost. Ten Hag dostal padáka, nahradí ho krajan Van Nistelrooy

Manchester United prožívá nejhorší start do sezony v éře Premier League, po devíti kolech má na kontě pouze 11 bodů. To se pochopitelně nelíbí klubovému vedení, které po porážce s West Hamem sáhlo k rezolutnímu kroku – Erik ten Hag (54) už nadále nebude zastávat funkci hlavního trenéra.

Ten Hag ve funkci skončil, přestože mu byla vedením opakovaně vyjadřována podpora. Naposledy v neděli, když United nestačili na West Ham (1:2), si bývalý lodivod Ajaxu stěžoval na nedostatek štěstí. "Momentálně rozhodně není na naší straně," uvedl.

Nyní už vedení došla trpělivost a kouče, kterého zlákalo před dvěma lety z Ajaxu, s nímž získal tři ligové tituly, dva Nizozemské poháry a došel s ním do semifinále Ligy mistrů, v pondělí propustilo. "Jsme Erikovi vděční za vše, co pro nás během svého působení udělal, a přejeme mu vše dobré do budoucna," stojí v klubovém prohlášení.

Kouče, který na Old Trafford působil od léta 2022 a ovládl s ním v první sezoně Ligový pohár a ve druhé FA Cup, minimálně dočasně nahradí krajan Ruud van Nistelrooy. Bývalý vynikající útočník odehrál za Rudé ďábly 219 utkání, v nichž nastřílel 150 branek a v klubu působil jako Ten Hagův asistent. "Tým povede s podporou stávajícího trenérského štábu, než bude vybrán stálý hlavní trenér," uvedlo vedení.

Ten Hag v létě prodloužil smlouvu do roku 2026, nyní ale končí už po devíti ligových kolech. Bývalý kouč Utrechtu nebo rezervy Bayernu čelil dlouhodobé kritice fanoušků i médií. V sezoně 2022/23 dovedl klub do čtvrtfinále Evropské ligy a ke třetímu místu v domácí soutěži, o rok později ale skončili Red Devils v Premier League až osmí a v Lize mistrů vypadli ve skupině.

Z posledních 10 soutěžních zápasů vyhráli United jen dva. Livesport

Manchester United je se 20 ligovými tituly nejúspěšnější anglický tým. Na triumf v Premier League ale čeká od sezony 2012/13, naposledy uspěl ještě pod vedením legendárního Alexe Fergusona. V prosinci se představí v Plzni v utkání šestého kola ligové fáze Evropské ligy.