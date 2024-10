Co Spartu čeká ve Stuttgartu, řešil Jan Morávek ve své analýze.

Druhý zápas Sparty v ligové fázi Champions League je tu. Po Salcburku ji čeká soupeř, který hraje o level výš – v minulé sezoně skončil Stuttgart na druhém místě za Leverkusenem a za sebou výběr Sebastiana Hoenesse nechal i Bayern Mnichov. Co Pražany na půdě VfB proti jednomu z nejzajímavějších trenérů v Bundeslize čeká? O tom jsem se rozepsal ve své analýze.

Asi neřeknu nic překvapivého, když budu tvrdit, že Spartu čeká se Stuttgartem extrémně náročná výzva. Po výkonu s Olomoucí vypadá až nereálně, že by mohla dopadnout úspěšně. Rozhodně to ale není tak, že by byl Stuttgart bezchybný. Když jsem si studoval jeho poslední tři zápasy, několik slabých míst se našlo. Teď půjde jen o to, aby jich sparťané dokázali využít.

Stuttgart má pod trenérem Hoenessem skvělé statistiky. Před dvěma lety hráli o záchranu v Bundeslize a on je díky úspěšné baráži udržel. V minulé sezoně skončili druzí za Leverkusenem, v tabulce xG jim také patřila druhá příčka za Bayernem a v držení míče byli na třetím místě.

Před nástupem k VfB absolvoval Hoeness stáž v Brightonu, kde v té době trénoval Roberto De Zerbi. Je jeho velkým fanouškem a v jejich taktice se dají najít jisté podobnosti. Hoeness také během svého působení ve Stuttgartu konstantně zlepšuje výkonnost méně známých hráčů, pomáhá jim tím do reprezentací a skokově tak zvedá jejich tržní hodnotu. Trochu mi to evokuje Dortmund pod Jürgenem Kloppem. Ať už jde o presink či způsob hry. Oba také přebírali kluby v horší kondici a dokázali s podceňovanými kádry velké věci.

Četl jsem například o předsezonním zájmu Barcelony o Angela Stillera, což je jeden z klíčových hráčů německého týmu. Je ohromně silný na balonu a pozici šestky a osmičky hraje výborně. Nedivím se, že o něj Hansi Flick stál. V létě nakonec z klubu odešly opory Serhou Guirassy (Dortmund), Waldemar Anton (Dortmund) a Hiroki Ito (Bayern), ale Stuttgart to dokázal skvěle kompenzovat.

V minulé sezoně často měnil herní formaci. Občas to bylo klasické 4-4-2, jindy 3-4-2-1 nebo 4-2-3-1. Letos se víc drží čtyřky vzadu, protože mají problémy se stopery. Mají jich několik mimo hru a v základní sestavě pravidelně nastupují Jeff Chabot a Anthony Rouault. Jsem přesvědčený, že na Spartu půjdou v rozestavení 4-4-2, což je formace, která se jim osvědčila. Hrají ji pravidelně v domácích zápasech. Nahoře očekávám dvojici Deniz Undav a Ermedin Demirovič, kteří spolu vypadali velmi dobře proti Borussii Dortmund, kterou přejeli 5:1. Když chtějí hrát defenzivněji, přejdou do 4-2-3-1 a místo Demiroviče či Undava hraje na desítce Enzo Millot.

Nepřekvapila by mě ani rotace na některých postech. Josha Vagnoman toho odehrál hodně, místo něj by mohl hrát Pascal Stenzel. Nabízí se i Chris Führich místo Jamieho Lewelinga, který je pro mě jedním z dalších adeptů na nominaci do německého národního týmu.

Nyní se můžeme přesunout k taktickým věcem. Co se týká výstavby hry, připomíná mi systém Stuttgartu styl Realu Madrid ještě za působení Toniho Kroose – Stiller si často sbíhá až ke stoperům, kde vytváří trojici. Další možností je pak odskočení Atakana Karazora na pozici pravého beka, zatímco obránce Vagnoman jde nahoru. Líbí se mi, jak automaticky mezi sebou rotují a reagují jeden na druhého. Myslím, že je celkem zřejmé, jak se bude utkání vyvíjet. Stuttgart miluje držení balonu. Je to jejich typický herní rys. I na Realu Madrid měli vyšší držení míče (52 %) než domácí. To vypovídá o všem.

Je obdivuhodné, s jakou lehkostí to dokážou. Líbí se mi jejich jistota a cit pro to, kdy držet balon a kdy hrát vertikálně. Funguje to jako past. Umí si dobře poradit se soupeřovým presinkem a perfektně si vytváří prostor uprostřed hřiště.

Většinou se o to starají dva střední záložníci Karazor se Stillerem. Různě se nabízejí při výstavbě hry, čímž se otevírá prostor, kam si nabíhá buď Millot ze strany, či Undav seshora. Často si pomáhají lehkým čipovaným míčem od brankáře Alexandera Nübela, který posílá balony do středu pole na Undava či Lewelinga, čímž překonává první vlnu presinku.

Velká šance Stuttgartu proti Realu Livesport

Stoper Chabot umí zase překvapit skrytou přihrávkou, která překoná několik řad a často hledá Undava, který na ni reaguje tím, že balon podrží, otočí se s ním a založí útok. Případně ho sklepne na hráče kolem sebe. To je rozhodně velká zbraň.

Pro Spartu se nabízí hrát podobně jako proti Salcburku. To znamená být připraven ve středním bloku a chodit do presinku s rozvahou. Ne za každou cenu, spíš pragmaticky vyhodnotit, kdy je to výhodné. Podobně hrál se Stuttgartem i Wolfsburg, který byl blízko senzační výhry.

Naopak Dortmund zvolil taktiku absolutního presinku, snažili se je nahánět po celém hřišti, ale vůbec jim to nevycházelo a Stuttgart toho dokonale využil. Stopeři VfB mají ale i stránky, které bych označil za riskantní. V případě Chabota je to často až netaktické vystupování hluboko na soupeřovu polovinu. Podle mého názoru je to jedna z cest, kudy by Sparta mohla udeřit.

Šikovně si Chabota vytáhnout nahoru a zkusit se poté dostat za obranu. Takhle například padl gól Realu, když Chabot vystoupil na Judea Bellinghama, Aurélien Tchouameni téměř naslepo vysunul Rodryga, jenž nachystal míč pro Kyliana Mbappého.

Gólová akce Realu proti Stuttgartu Livesport

Skvěle dopředu vypadá obránce Maximilian Mittelstädt. Připomíná mi Grimalda z Leverkusenu, ale v defenzivní činnosti je slabší. V soubojích jeden na jednoho má občas problémy, pokud se bavíme o hráčích, jakými jsou třeba Rodrygo či Amoura z Wolfsburgu. Cesta náběhů a balonů za obranu je proti Stuttgartu jednoznačně správná. Často totiž hrají vzadu na velké riziko, sem tam se někdo zapomene a můžou z toho vznikat nebezpečné situace.

Už jen tím, jak Stuttgart presuje hodně vysoko, vzniká za šestkami díra. V ten moment se objeví prostor pro desítky nebo křídla, která si tam mohou seběhnout a sbírat druhé balony či přijímat kolmici nahoru. To je teoreticky šance pro Lukáše Haraslína či Veljka Birmančeviče. Pokud by se v něm dokázali otočit s balonem a jít rychle nahoru, může lehce vzniknout zajímavá útočná akce. Ani jeden ze stoperů navíc nemá extrémní rychlost. Chabotovi byla v této sezoně naměřena maximálka 30,9 km/h a Rouaultovi 32,5 km/h.

Gólová akce Wolfsburgu proti Stuttgartu Livesport

Další věcí, které si často v případě Stutgartu všímám, je jakási forma “profesorského přístupu”. Skvělým příkladem byl druhý gól Wolfsburgu po laciné ztrátě Undava přesně v prostoru, o kterém mluvím. Nebyl vůbec zajištěný, chtěl se otáčet s balonem, přišel o něj po napadání soupeře a Wolfsburg vytvořil rychlý brejk, po kterém Amoura utekl obraně a zakončil.

Gólová akce Wolfsburgu proti Stuttgartu Livesport

To samé několikrát předvedl i Stiller. Předržel míč, až ho ztratil a Wolfsburg šel do přečíslení. Sparta musí doufat, že Stuttgart bude mít tak velké sebevědomí i proti ní a udělá sem tam chybu, kterou je třeba okamžitě trestat.

Jinak je ale Undav v ofenzivě nejdůležitějším hráčem Stuttgartu. Možná není nejrychlejší a nejtechničtější, ale co se týká chytrosti a výběru místa, přirovnal bych ho k Thomasi Müllerovi. V posledních měsících vždy vyplave tam, kde může být nebezpečný. A to i v zápasech, kde se mu tolik nedaří. Prokázal to proti Realu i naposledy s Wolfsburgem.

Fotbalem se baví. Je na něm znát, že je otrkaný z pouličního hraní. Zároveň je to kluk, který potřebuje cítit absolutní důvěru, aby byl stoprocentní. A tu ve Stuttgartu rozhodně má. Na něj si Sparta musí dát největší pozor.