Psala se druhá sezona samostatné české fotbalové ligy a pekelně ambicióznímu šéfovi obhájce titulu Petru Machovi se vůbec nelíbil pohled na tabulku. V říjnu 1994 totiž byla Sparta až pátá, se ztrátou sedmi bodů na vedoucí dvojici Žižkov, Slavia. A tak Machovi přetekla trpělivost, sesadil příliš mírného Vladimíra Borovičku a nového trenéra si poručil v zahraničí. Rovnou v precizním Německu! Přišel Jürgen Sundermann (†82), jenž se stal zároveň prvním zahraničním koučem (kromě Slováků) v nejvyšší soutěži.

Úkol zněl jasně – vedle zisku titulu vtlouct do poněkud rozevlátých hráčů morálku. Siegl, Novotný, Frýdek a další byli hvězdami ligy, reprezentanty… "Jenže jim chyběla disciplína. Hlavní důvod, proč Sparta nebyla první, ačkoliv měla zdaleka nejlepší tým v zemi. Proto mě taky oslovila," vyprávěl Sundermann v březnu 2015 ve velkém rozhovoru pro list Prager Zeitung, jenž vychází v Česku v němčině. Věčně zachmuřený kouč se nemusel dívat nalevo, napravo a jednal. Přijel i ze zvědavosti na jinou mentalitu, krátce po revoluci to byla srážka dvou úplně jiných vesmírů.

I hráči byli na špičkách. "Říkalo se, že přijde věhlasný trenér, dohadovali jsme se, kdo to bude. Pak nám ho představili a málokdo ho znal," vzpomíná pro Livesport Zprávy tehdejší kapitán týmu Jiří Novotný. Což však neznamenalo, že pověst, která Sundermanna předcházela, nebyla pravdivá. Vždyť ve Stuttgartu, s nímž se večer český mistr střetne v Lize mistrů, patří k legendám.

Na konci 70. let jej vrátil do Bundesligy a nejen to – ve druhé sezoně mezi elitou s ním sahal po titulu, který mu Hamburk uzmul o jediný bod! V osmifinále Poháru UEFA zastavila VfB na zcela zledovatělé Julisce až nadupaná Dukla. Trénoval pozdější legendy Ottmara Hitzfelda či Dietera Hoenesse, tátu současného lodivoda klubu. Ten vedl v Bundeslize ve 143 utkáních, nejvíc ze všech v historii.

Sundermannovo působení v Česku většina lidí docenila až s odstupem let. Hráčům se zprvu vůbec nezamlouval, nebylo zvykem, aby svrchované vládce kabiny někdo do něčeho nutil. "Ze začátku jsme těžko hledali společnou řeč. Chtěl po nás věci, na které jsme nebyli zvyklí," líčí Novotný.

A věřte tomu, že seznam požadavků a zákazů, které s ním přišly, byl sakra dlouhý a rozmanitý. "Například zákaz mluvení při rozcvičce před tréninkem. Akorát při tom dělali blbosti," durdil se i po 20 letech od oné doby německý pedant. Film na videu v autobuse na cestě z venkovního zápasu? Kdeže! Sjednotil i oblečení na trénink. "Do té doby někdo přišel v šusťákové bundě, jiný v tričku…" přibližuje Novotný.

Němec žasl i nad tím, jak špatnou mají jeho noví svěřenci fyzičku. Proto zakročil. "Knödel? Ja! Bier? Nein!" odpovídal ve výše zmíněném rozhovoru s nechtěným kouzlem němčiny na otázku, jak upravil stravovací návyky. "Taky třeba kečup na špagety jsme si dávat nesměli," dokresluje Novotný.

Zjevení jménem Koller

A během zimního soustředění fotbalisty vyhnal na očistec. "Jeli jsme na zimní soustředění do hor. Hráči i novináři žasli, protože jsme s sebou nevzali žádné míče. Jen jsme každý den chodili 10 až 15 kilometrů sněhem. Kluci pak byli neuvěřitelně fit. V lize už jsme na jaře neztratili ani bod," vyzdvihl.

Má pravdu. U remízy s Chebem 1:1, což byl jediný zádrhel památného sparťanského jara, už byl totiž jeho nástupce Jozef Jarabinský, Sundermann se po 10 zápasech na konci března 1995 vrátil do Německa. Sparťanský boss Mach mu v zimě naznačil, že když nezíská titul, už na něj dál nebudou peníze. A trenér to neskousl.

Obě strany se nerozešly v nejlepším… Mistrovské oslavy na konci sezony byly už bez jejich architekta. "Zásluhy na titulu měl zásadní. Potom si všechno sedlo, bylo nám smutno, když odcházel. Vzpomínám na něj v tom nejlepším. Jeho metody nám pomohly do dalšího fotbalového života," oceňuje Novotný, pamětník, jenž se na Letné radoval z ligového primátu v rekordních 14 sezonách.

Ještě než stihl odejít, nasměroval Sundermann do velkého světa i dvě zásadní jména českého fotbalu: Pavla Nedvěda a Jana Kollera. První se pod ním proměnil z podrážděného hráče se třemi červenými za sezonu ve střelce důležitých branek. A Kollerovi zase dal jako první šanci v týmu i v ligovém zápasu. "Neměl talent, ovšem byl to neskutečný bojovník. Zlepšoval se den ode dne. Je úžasné, kam až to dotáhl," řekl německý kouč na adresu útočníka, jenž si podmanil Bundesligu.

