Sparťanům vyšel vstup do Ligy mistrů, Stuttgart má naopak co dohánět.

Druhý zápas v základní části Ligy mistrů čeká v úterý v podvečer fotbalisty Sparty. Čeští šampioni se po úvodní domácí výhře 3:0 nad Salcburkem představí od 18:45 ve Stuttgartu. Druhý tým uplynulé sezony německé ligy začal v milionářské soutěži porážkou 1:3 na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid.

Pražané se do Ligy mistrů kvalifikovali přes tři předkola a jsou v ní po 19 letech. Stuttgart se mezi elitu vrátil poprvé od ročníku 2009/10, v hlavní fázi evropských pohárů je po 12 letech.

Zatímco svěřenci trenéra Sebastiana Hoenesse v sobotní generálce remizovali ve Wolfsburgu 2:2, Sparta o den dřív podlehla doma Olomouci 2:3 a prohrála poprvé od března a po 28 soutěžních utkáních. Generálka pro oba soupeře nic moc...

Statistiky utkání Wolfsburg – Stuttgart. Opta by Stats Perform

"Nepanikaříme kvůli tomu, že prohrajeme zápas. Mám jasno o tom, co udělat v Německu, a kdo by měl hrát. Není to tak, že když jsme jednou prohráli, všechno hoří. Musíme zůstat nohama na zemi, pokračovat v tom, co děláme, zlepšit se a nepanikařit," uvedl dánský kouč Sparty Lars Friis.

Nezdar se Sigmou bere jako varování před náročným říjnovým programem. Už v neděli se sparťané představí na Slavii v ligovém derby. "Nedívám se příliš do budoucna, protože hrajeme v nejtěžší lize světa a v české lize máme taky těžké soupeře. Musíme jít krok za krokem a dobře si zanalyzovat, co jsme proti Olomouci udělali dobře i špatně," prohlásil.

Stuttgart od loňského října nenašel doma přemožitele v 16 duelech. Letenští venku vyhráli od března 15 utkání za sebou a ve 14 z nich dali minimálně dvě branky. Dopadne jejich duel přestřelkou?

Posledních pět zápasů Stuttgartu. Livesport

Soupeři se dosud v pohárech neutkali, Sparta loni v lednu porazila Stuttgart v přípravě 2:0. České týmy v pohárech na půdě německého soupeře ve 14 utkáních za sebou nezvítězily, minulý čtvrtek Plzeň ovšem v Evropské lize nečekaně remizovala ve Frankfurtu 3:3.

Liga mistrů se hraje v novém formátu systémem se společnou tabulkou a s 36 týmy místo dosavadních 32. Žádní soupeři se v této fázi neutkají dvakrát, postoupí 24 celků, z toho osm přímo do osmifinále. Každý z týmů sehraje čtyři duely doma a stejný počet venku.