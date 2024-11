Arsenal v Miláně vyslal 20 střel, odjel ale s prázdnou. Arteta nechápal verdikty sudího

Trenér Arsenalu Mikel Arteta (42) je přesvědčený, že jeho svěřenci předvedli ve středečním utkání Ligy mistrů v Miláně proti Interu jeden z nejlepších výkonů, přestože prohráli 0:1. Španělského kouče naštvalo, že obě penaltové situace posoudil rozhodčí v neprospěch londýnského týmu.

"Nejhorší z celého večera je bezpochyby výsledek," řekl Arteta po zápase novinářům. "Naše dominance, přístup i výkon, jaké jsme předvedli proti jednomu z nejlepších evropských týmů, navíc na tomhle stadionu, jsem neviděl v žádném utkání. Určitě to byl jeden z nejlepších výkonů mého týmu za dlouhou dobu," doplnil.

Arsenal zejména po přestávce soupeře tlačil, pokusil se celkem o 20 střel, ale míč do branky nedostal. Utkání týmů, jež v předchozích třech zápasech soutěže neinkasovaly, rozhodla kontroverzní situace v nastavení prvního poločasu. Merino v souboji ve vápně zahrál rukou a nařízenou penaltu proměnil Calhanoglu.

"Nechápu to, byla to jen teč," prohlásil Arteta. "Ok, rozhodčí nařídil penaltu. Ale pokud je tohle penalta, pak zákrok na Merina, kdy dostal ránu do hlavy (od brankáře Sommera), musí být penalta na tisíc procent. Tohle byly klíčové momenty zápasu a je velmi těžké se s tím smířit," dodal s odkazem na další sporný verdikt.

Artetův protějšek Simone Inzaghi byl hrdý na svůj tým. "Předvedli jsme skvělý výkon, s Arsenalem ani s City jsme nedostali gól. Jsem na nás pyšný, ale musíme takto pokračovat dál," uvedl kouč Interu, jenž má jako jeden ze čtyř týmů v tabulce na kontě deset bodů. Lépe je na tom pouze dosud stoprocentní Liverpool.