Sparta potvrdila herní krizi, když ve čtvrtém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehla po mdlém výkonu Brestu 1:2. To pro Pražany znamenalo už šestou porážku v posledních osmi soutěžních duelech. Soupeř z Bretaně, který zatím v milionářské soutěži předváděl skvělé výkony, působil od úvodu hladovějším dojmem a po několika promarněných šancích ho poslal do vedení Edmilson Fernandes. nakonec přihrála Pirátům už třetí výhru a přiblížila je vytouženému postupu do vyřazovací fáze.

Český mistr nebyl před možná klíčovým duelem celého podzimu v ideálním rozpoložení. Sparta šla totiž do zápasu s Brestem se čtyřmi porážkami z posledních pěti utkání domácí soutěže a bez klíčových opor. Chyběli zraněný Lukáš Haraslín či Veljko Birmančevič, jenž odjel kvůli údajné rehabilitaci domů do Srbska. Hovořilo se však také o jeho možném vyřazení z kádru kvůli interním neshodám se spoluhráči kosovské národnosti.

Ať už byla realita jakákoliv, na Letenských byla jistá deka znát od samého úvodu. Velkou hrubku předvedl ve 13. minutě Elias Cobbaut, když poslal mizernou malou domů a Peter Vindahl musel hasit vzniklou šanci Ludovica Ajorqueho, jemuž zmenšil střelecký úhel a udržel nerozhodný stav. Vzápětí se v pozitivním světle ukázali také domácí.

Centr z levé strany trefil z první Jakub Pešek, ale nedokázal jej usměrnit mezi tři tyče. Poté se k ohrožení branky dostal opět hostující Ajorque, jenž si zpracoval balon a vypálil z obtížného úhlu, jenže jeho pokus naštěstí pro Spartu pouze proskákal malým vápnem a odkutálel se mimo. Ve 37. minutě už ale hráči v rudých dresech takovou kliku neměli.

Míč z rohového kopu odvrátila domácí defenziva pouze na hranici vápna k neobsazenému Fernandesovi, a ten povedenou ranou z první poslal francouzský tým do poločasového vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran nejprve nezužitkoval chybu Filipa Panáka v rozehrávce Pierre Lees-Melou, jehož kroucený pokus z hranice vápna těsně minul Vindahlovu branku. Po více než hodině hry doplachtil centr z pravé strany k Ajorquovi, jenž efektní patičkou přiťukl míč na Mahdiho Camaru. Francouz ale následně zakončil trestuhodně mimo. Obrovská převaha hostů však k pojišťující brance přece jen vedla.

Zhruba 10 minut před koncem katastrofální Vindahlovu rozehrávku vystihl Ajorque, poslal míč před bránu a tam si jej i kvůli aktivitě Fernandese srazil do vlastní sítě Kaan Kairinen. Nevýrazná Sparta pak sice dokázala brankou Victora Olatunjiho výsledek korigovat, na zvrat ve skóre už se ovšem nezmohla.

Klíčový duel, na jehož klíčové momenty se můžete podívat v sestřihu, tak Pražanům nevyšel podle představ. Další příležitost získat cenné body bude Sparta mít 26. listopadu, kdy doma vyzve Atlético. Brest se téhož dne pokusí překvapit na svém hřišti Barcelonu.