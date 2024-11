Inter v Lize mistrů porazil Arsenal. Barcelona si zastřílela, Atlético rozhodlo v nastavení

Středeční program čtvrtého kola hlavní fáze Ligy mistrů otevřel souboj Brugg s Aston Villou, ve kterém anglický celek poprvé v aktuálním ročníku ztratil body. O výhře Brugg rozhodl z penalty Hans Vanaken. Šlágr dne ovládli fotbalisté Interu, kteří v Miláně porazili Arsenal 1:0. V druhém duelu těžkých vah vše směřovalo k remíze 1:1, v 93. minutě ale vystřelil výhru Atlétika nad PSG Ángel Correa. Radovala se také Barcelona, která i díky dvěma gólům Roberta Lewandowského porazila Crvenu zvezdu 5:2.

Aston Villa, která před tímto výletem do překrásného belgického města nevyhrála už tři soutěžní zápasy, měla v úvodních fázích utkání míč drtivě ve své moci, ale zpočátku si nedokázala vytvořit jasné příležitosti. Domácí, kteří si z prvních tří zápasů Ligy mistrů odnesli tři body za venkovní výhru proti Grazu, jasně ukázali, že jejich taktika bude založená na rychlých protiútocích.

První velká šance Villy přišla v polovině prvního poločasu, kdy Youri Tielemans obral o míč Vanakena a přihrál Johnu McGinnovi, který následně našel Ollieho Watkinse. Anglický útočník však svou střelu z hranice pokutového území poslal mimo branku Simona Mignoleta. McGinn pak hlavičkoval po centru Boubacara Kamary nad břevno, zatímco na druhé straně Ferran Jutglà po krásné přihrávce trefil tyč. Emiliano Martínez pak ještě před odchodem do šaten zlikvidoval pokus Christose Tzolise.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Zkraje druhého dějství nadělalo vrásky na čele Unaie Emeryho počínání obránce Mingse. Anglický zadák totiž sáhl ve svém vápně rukou na míč poté, co Martínez rozherál. Následovat tak musel pokutový kop, k němuž se postavil Vanaken. Zkušený útočník nabídnuté příležitosti využil a ranou do středu branky poslal Bruggy do vedení.

Španělský stratég pak udělal řadu změn, na posledních 10 minut přišli na plac Kosta Nedeljkovič a Emiliano Buendía, což byl jasný signál, že se Aston Villa hnala za vyrovnáním. Srovnat pak mohl Kamara, jenže ten vystřelil z dálky mimo. Club Bruggy tak zpečetil důležité vítězství, díky němuž rozšířil svůj bodový zápis na číslo šest. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

Prvním kdo zahrozil byl domácí Eguinaldo, který se ocitl v situaci jeden na jednoho s Marvinem Kellerem, ale brankář Young Boys na Brazilce vyzrál a zmařil domácím plány na brzké vedení. Poté, co hosté ustáli tlak ze začátku utkání, ohromili Šachtar, když se ve 27. minutě prosadili. Kastriot Imeri svou ranou z hranice pokutového území dokázal překonat Dmytra Riznyka a mohl slavit svůj první letošní zásah.

Přestože se Šachtaru v zakončení nedařilo, ukázal velký charakter a ještě do přestávky otočil zápas ve svůj prospěch. Nejprve Oleksandr Zubkov doklepl míč po přihrávce Sudakova do branky a těsně po půlhodině hry srovnal. Povzbuzen asistencí ukázal Sudakov své sebevědomí, když zpoza pokutového území vypustil ránu do vzdálenějšího rohu a poslal svůj tým do euforie.

Ukrajinští mistři vypadali v úvodu druhého poločasu jistě. Zvýšit náskok se pokusil Zubkov, ale jeho rána levačkou zamířila těsně vedle vzdálenější tyče Kellerovy branky. I přes to, že Šachtar nedokázal vstřelit pojistku v podobě třetího gólu a v závěru se ocitl pod tlakem Young Boys, nakonec dokázal odolat a vybojoval cenné tři body, díky kterým se odlepil od spodních příček. Naopak hosté potvrdili špatnou formu a drží se u dna tabulky Ligy mistrů. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

Barcelona hned od začátku navázala na dobrou formu a v 15. minutě se ujala vedení zásluhou Iňiga Martíneze. Nepřekvapivě byl v centru dění Raphinha, který se blýskl přesným centrem, po němž Martínez hlavou překonal Marka Iliče v brance domácích. Přestože se Barcelona dostala brzy do vedení, Srbové se ihned nevzdali a pokračovali v aktivitě.

A tento přístup se vyplatil, protože Crvena Zvezda ve 27. minutě využila díry v zadních řadách hostů, Rade Krunič vysunul Silase a ten se nemýlil. S blížící se přestávkou však Barcelona znovu získala své vedení prostřednictvím Roberta Lewandovského poté, co se Raphinhův střelecký pokus odrazil od pravé tyče přímo pod nohy polského útočníka, který míč doklepl do prázdné branky.

Ihned po poločasové pauze se Blaugranas prosadili prostřednictvím polského kanonýra znovu, když se opět prosadil z bezprostřední blízkosti. Hned dvě minuty po Lewandovského zásahu se trefil i Raphinha, který využil skvělé přihrávky Julese Koundého a korunoval tím svůj výkon.

Pětihvězdičkové představení Barcelony završil patnáct minut před koncem Fermín López, kterému opět nahrával Koundé. Domácí nakonec měli poslední slovo, když Milson v 84. minutě krásně zakroutil míč do branky a zakončil zábavný večer v srbské metropoli.

I přes dvě vstřelené branky Crvena Zvezda počtvrté prohrála a krčí se na chvostu Ligy mistrů. Naopak Barcelona pokračuje ve své skvělé formě a kráčí si dál pro postup do vyřazovacích fází. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

Hosté, kteří v úvodních třech zápasech ligové fáze nezískali ani bod a nevstřelili jediný gól, si v prvním poločase úspěšně podmanili bouřlivý stadion De Kuip. Janis Blaswich však pohodlně zastavil diagonální útok Igora Paixãa. Poté, co se Salcburku podařilo nizozemský celek zkrotit, daroval mu vedení brankář Feyenoordu Timon Wellenreuther pouhých 60 sekund před koncem prvního poločasu. Německý brankář vycítil šanci na rychlý protiútok, ale stačil pouze odvrátit míč přímo k soupeři a umožnil Oscaru Gloukhovi přihrát nekrytému Karimu Konatému, který zamířil přesně.

Domácí fanoušci si sice mysleli, že po nevýrazném prvním poločase už to může být jen lepší, brzy se to však ještě zhoršilo. Opět to byl Konaté, kdo střílel z bezprostřední blízkosti, protože rotterdamský celek nedokázal odvrátit rohový kop a útočník Pobřeží slonoviny mohl jednoduše zakončit. Pro tým Briana Priskeho to vypadalo na náročný zbytek večera, což ztěžoval fakt, že pouze v jednom z posledních 11 zápasů Salcburku skórovaly oba týmy.

Úsilí bylo na obou stranách vysoké, protože domácí se vrhali dopředu, ale neustále se ocitali v nesnázích při zakončení, přičemž Rakušané nevykazovali žádné známky únavy navzdory zběsilému tempu presinku. Po dvou gólech se tým z Eredivisie brzy oslabil, když byl Chris-Kévin Nadje vyloučen za zákrok na Lucase Gourna-Douatha.

Anis Hadj Moussa poté vystřelil z ostrého úhlu a gólem vykřesal Feyenoordu naději. O pár minut později se zdálo, že hosté promarnili šanci na zpečetění bodů, když Konaté neproměnil penaltu. Zanedlouho však skóroval Daouda Guindo, když nechytatelnou střelou překonal Wellenreuthera. Tři body nestačily k tomu, aby se Salcburk dostal do pozic zaručujících vyřazující fázi, ale rozhodně se vítězství 3:1 Rakušanům hodí na pokus o vzkříšení, zatímco Feyenoord drží po porážce 21. místo. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

V duelu mezi Interem a Arsenalem na sebe narazili soupeři, kteří měli před utkáním v tabulce shodně sedm bodů, doposud neprohráli a dokonce v předchozích třech zápasech ani jednou neinkasovali. Svěřenci Mikela Artety se museli obejít bez zraněného Declana Rice, na lavičce se naopak již objevil uzdravený Martin Ödegaard.

Aktivněji do zápasu vstoupili domácí Nerazzurri. Již ve druhé minutě se v pokutovém území dostal k míči Denzel Dumfries a technickou střelou orazítkoval břevno branky Davida Rayi. Po otevřeném úvodu se utkání postupně proměnilo v taktickou bitvu. Hrálo se především ve středu pole a fotbalové krásy příliš k vidění nebylo. Inter nakonec udeřil těsně před přestávkou ze standardní situace. Po přímém volném kopu, který rozehrál Calhanoglu, nešťastně zahrál v pokutovém území rukou Mikel Merino. K penaltě se postavil opět turecký záložník a suverénně poslal milánský celek do vedení.

Taktické šachy se hrály i v úvodu druhého poločasu. První šance přišla až v 58. minutě, když po rohovém kopu Bukaya Saky vykopával míč z brankové čáry Dumfries. Hned o minutu později to technicky zkoušel Kai Havertz a Yann Sommer se musel hodně natahovat, aby míč mířící do šibenice vytěsnil. Inter postupně přenechal iniciativu hráčům Arsenalu a soustředil se na rychlé protiútoky.

V 75. minutě se ve vápně dostal míč k volnému Havertzovi, jenž mířil k tyči, jeho pokus byl ale na poslední chvíli zablokován. Londýňané se v závěru snažili dobývat domácí obranu, ta ale pracovala bezchybně. V průběhu pětiminutového nastavení se na hřišti objevil i Ödegaard, ovšem ani on již s výsledkem nic nezmohl.

Domácí tak zůstali neporaženi a do tabulky si připsali cenné tři body. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně, přesto byl jejich první gól spíš dárek od hostů. Ve 14. minutě Clément Lenglet předržel míč, o který ho následně obral Ousmane Dembélé. Ten ho posunul Warrenu Zaïremu-Emerymu, jenž precizním obloučkem překonal Jana Oblaka. Domácím však vedení dlouho nevydrželo, jelikož hosté z první šance srovnali.

Nahuel Molina využil odražení míče od Williana Pacha ve vápně domácích a levačkou zamířil do vzdálenějšího rohu branky Gianluigiho Donnarummy. I přes brzké srovnání domácí nepolevili v tlaku a nadále vyvíjeli aktivitu směrem k brance Oblaka. Ke gólu to však nevedlo a do šaten se šlo za stavu 1:1.

Po přestávce si nejprve Oblak poradil s pokusem Achrafa Hakimiho z bezprostřední blízkosti a poté vyrazil kroucený pokus Bradleyho Barcoly. S přibívajícím časem se tlak na zadní řady Atlétika stále stupňoval. Slovinský gólman však svůj tým držel a připsal si několik důležitých zákroků, včetně toho, když vychytal hlavičku kapitána Marquinhose.

Zdálo se, že tlak domácích vyčerpal Atlety natolik, že se do žádné protiakce nepustí. Opak byl však pravdou a z jednoho z protiútoků si v nastavení druhého poločasu dokázali senzačně zařídit vítězství. Antoine Griezmann posunul míč na střídajícího Ángela Correu, který vyslal nechytatelnou ránu do spodního rohu branky domácích a poslal tým Diega Simeoneho do euforie. PSG se tak pouhými třemi body po čtvrtém zápase LM nachází mimo postupové pozice. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

V úvodu vystřelil hostující záložník Mario Pašalič vedle, zatímco Anthony Rouault hlavičkoval v největší příležitosti Stuttgartu nad břevno. Nakonec ani jeden z brankářů nebyl před přestávkou pořádně prověřen. Stuttgart si vytvořil pravděpodobně největší šanci poločasu, když Maximilian Mittelstädt našel Denize Undava, ale německý forvard dokázal svůj pokus nasměrovat pouze do boční sítě. Atalanta pak zaznamenala první střelu na branku v nastaveném čase, když Matea Retegui hlavičkoval jen na gólmana Alexandera Nübela. Obě strany potřebovaly zabrat, pokud chtěly zvítězit.

Aktivnějším trenérem byl Gian Piero Gasperini, který o přestávce poslal na hřiště Charlese De Ketelaerea. A během šesti minut se tento tah vyplatil, když Belgičan pronikl po pravé straně poté, co La Dea vybojovala míč, a připravil jej pro Ademolu Lookmana, který splnil jednoduchý úkol a poslal míč do sítě. Stuttgart měl šanci okamžitě odpovědět, když Chris Führich dostal přihrávku a našel střídajícího Ermedina Demiroviče, ale útočník nějakým způsobem zamířil pouze vedle bližší tyče.

Atalanta brzy získala kontrolu nad utkáním a byla blízko zdvojnásobení svého náskoku, když hlavičku De Ketelaerea málem vyrazil Nübel do cesty Nicolu Zaniolovi. V závěrečné fázi zápasu se Stuttgart dostal do tlaku a střídající Jarzinho Malanga mohl zajistit vytoužené vyrovnání, ovšem jeho pokus proletěl těsně vedle brány.

Pascal Stenzel pak přestřelil a Zaniolo po nedbalé chybě obrany rozhodl o výhře Bergama. Atalanta tak v poslední době zaznamenala proti německým soupeřům jen dvě prohry v osmi zápasech, zatímco Stuttgart utrpěl teprve třetí porážku ze čtrnácti utkání. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

Bayern vstupoval do tohoto zápasu bez porážky ve 12 předchozích vzájemných střetnutí s Benfikou. Výrazná 75% porce držení míče pro hostitele v úvodních 30 minutách naznačovala, že by prodloužení série němělo představovat problém. Ani jedna strana se však nezmohla na žádnou střelu, až do neúspěšného pokusu Konrada Laimera po půlhodině hry, což naznačovalo, že Bayern nebude mít vše ve svých rukou. Die Roten tímto okamžikem alespoň dostali víru, že by mohli prolomit kompaktní obranu kouče Bruna Lageho.

Těsně před pauzou už musel gólman Anatolij Trubin předvést své umění, když po rohovém kopu v pokutovém území Benfiky vznikla skrumáž, v jejímž důsledku musel hostující brankář v rychlém sledu pokrýt pokusy Harryho Kanea a Serge Gnabryho. Následoval kroucený volný kop Michaela Oliseho, ten ale zapadl jen do Trubinovy náruče. Poločas pak uzavřela Kaneova rána, která mířila kousek vedle brány portugalského celku.

Těsně před uplynutím hodiny hry poslal domácí trenér Vincent Kompany na trávník Leroye Saného, který byl dvakrát blízko k otevření skóre, ale v obou případech mu v tom zabránily natažené konečky Trubinových prstů. Střídajícímu hráči však nebylo možné upřít podíl na jediném gólu utkání, jenž přišel v 67. minutě. Načechraný centr Saného na zadní tyč totiž sklepnul Kane přímo k Jamalu Musialovi, který se z bezprostřední blízkosti hlavou nemýlil.

Benfica tak odešla poražena ve druhém zápase Ligy mistrů v řadě, přesto se Orli drží na postupové 19. příčce. Za současného stavu by postupoval se stejným ziskem šesti bodů i mnichovský Bayern, který bude v přístím kole nejprestižnější klubové soutěže hostit na domácím hřišti ve šlágru kola PSG. Na klíčové momenty středečního zápasu se podívetje v sestřihu.