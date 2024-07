Bez gólů i střel na bránu. První střet Víkinguru a Shamrocku o soupeři Sparty nenapověděl

První zápas mezi Víkingurem Reykjavík a Shamrockem Rovers o soupeři Sparty Praha ve druhém předkole Ligy mistrů nenapověděl, týmy se na úvod kvalifikace rozešly bez branek. Islandský šampion měl trvalou převahu, ale využít nedokázal ani krátkou přesilovku v závěru po vyloučení Darragha Nugenta v 81. minutě. Odveta je na programu za týden v Irsku.

Mírně favorizovaný Víkingur držel míč více než 70 % času a soupeře přestřílel 12:3, ani jednou však nemířil mezi tyče. To ostatně platilo i pro Sahmrock. Nejblíže k brance měli domácí před 1108 diváky po 10 minutách, kdy dvakrát v krátkém sledu po sobě trefili břevno.

Sparta vstoupí proti vítězi úvodního předkola do kvalifikace za 14 dní venkovním zápasem, odvetu sehraje o týden později doma. Letenští si naposledy zahráli hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06.

Ani jeden z týmů nevystřelil na bránu. Livesport

Na cestě do ní by po případném úspěchu ve druhém předkole museli úřadující čeští šampioni přejít ještě přes další dva soupeře. Ve třetím předkole nemistrovské části vstoupí do kvalifikace i druhý tým minulé prvoligové sezony Slavia.

Výsledky předkol Ligy mistrů