Erling Haaland (24) patří mezi největší světové hvězdy, dává jeden gól za druhým a každou sezonu posouvá svá maxima. O jeho kvalitách se naplno přesvědčí i pražská Sparta, která ve středu vyzve v Lize mistrů Manchester City. Jak norský fenomén zastavit? "Nesmí se k němu dostat míč, pak je pozdě," usmívá se Alf-Ingve Berntsen, Haalandův první kouč.

Svou famózní kariéru nastartoval v Bryne. Tedy v obyčejném norském městečku, které byste na rodiště jednoho z nejlepších útočníků posledních let odhadovali jen těžko.

"Erling v dětství nezažil nic jiného než náš klub, ale myslím, že způsob naší práce mu skutečně vyhovoval," vzpomíná na začátky Haalanda v podcastu Livesport Daily Berntsen. "Pro jiného kluka je možná lepší být v akademii velkého klubu. Někdo se skvěle rozvine v takovém prostředí, jinému ale víc vyhovuje být v menším klubu, i odtud se může dostat na vrchol. Erling vyrůstal ve svém přirozeném prostředí, náš klub samozřejmě žádnou skvělou akademii neměl. Ale pro něj to bylo dobře, protože se pak mohl v klidu rozvíjet a užívat si fotbal. Nám bylo jasné, že nakonec o něj budou stát velké kluby," dodává.

Malý Erling (vlevo dole) v mateřském klubu Bryne. Archiv Alfa-Ingveho Berntsena

Než se tak stalo, prošel Haaland tamní výchovou. Nikdo ho do ničeho netlačil, on ale i přesto makal a již v útlém věku pochopil, o čem velký fotbal je. Příprava, strava, respekt ke spoluhráčům i protihráčům, ale také nutné tréninkové dávky navíc. "Je velmi talentovaný, ale také hodně trénoval," potvrzuje Berntsen.

Někdy až moc. Lásku k fotbalu prostě syn někdejšího reprezentanta Alfa-Ingeho nemohl zastavit. "Takové hráče musíte nutit, aby si odpočinuli, aby vůbec měli nějaké hodiny volna a relaxace. U těch nejlepších je to normální. Pořád se chtějí bavit fotbalem, hrát si s míčem, trénovat. Je to pro ně obrovská vášeň, kterou jako trenér musíte občas trochu brzdit," přibližuje Berntsen.

Bilance Erlinga Haalanda v Manchesteru City. Livesport / TASR / AP Photo / Dave Thompson

Což je vlastně také um. Nadaných fotbalistů je v mládí spousty, ale kromě vlastní píle potřebují, aby jim sedl klub a příprava v něm. "Už od jeho začátků jsme hráli s ofsajdem. To ho mělo naučit, jak se pohybovat. Mělo to být co nejbližší normálnímu dospělému fotbalu," odhaluje jeden z příkladů norský kouč.

Kromě fotbalových genů, fyzických předpokladů nebo talentu Haalandovi na cestě k úspěchu pomohlo prostředí, v němž vyrůstal. "Žijeme v oblasti, kde je čistý, čerstvý vzduch. Na jihu Norska. Žádné velké znečištění. Je to zemědělská oblast, takže máme spoustu dobrých druhů bio potravin. Ryby, maso a zeleninu," popisuje Berntsen na první pohled nenápadné faktory, které však tvoří velkou skládanku.

Alf-Ingve Berntsen byl prvním Haalandovým trenérem. Archiv Alfa-Ingveho Berntsena.

Z Bryne odešel Haaland do Molde, kde se naplno prosadil v dospělém fotbale a kde upevnil status jednoho z největších evropských talentů. To postřehli v Salcburku a poté v Dortmundu. Nicméně nejen tam, avšak právě vybranou cestu Berntsen s respektem oceňuje.

"Celá rodina Haalandů udělala v danou chvíli velmi dobré rozhodnutí. Přesně věděli, co dělají, hodně to promýšleli. Hodně je třeba zajímalo, jaké jsou v jednotlivých klubech tréninkové prostory. Hledali, kde bude mít Erling dost herního času a kde jsou dobré podmínky," smeká klobouk.

V rakouské, německé i anglické lize podává takové výkony, kterými pravidelně atakuje průměr jednoho gólu na zápas. "Góly dával vždy, v každé věkové kategorii. Bylo jasné, že to bude pokračovat," míní Berntsen.

Takže i ve středu Spartě? "Snažte se ho zastavit, co víc můžu poradit," usmívá se. "Ale myslím si, že hráči Sparty jsou dost dobří na to, aby to věděli. Radit nebudu, jsem si jistý, že Sparta má dobré trenéry, kteří mají plán. Každopádně jedna věc, kterou je třeba udělat, je zabránit ostatním, aby mu přihrávali. Když už má míč, je složité ho zastavit, takže nejlepší myšlenka je, aby se k němu míč vůbec nedostával," uzavírá Haalandův první kouč.