PŘÍMO Z MANCHESTERU – Nejlepší trenér na světě s nejlepším týmem z nejlepší ligy. Takovou poklonu složil sparťanský kouč Lars Friis (48) svému středečnímu soupeři z Manchesteru a trenérovi Pepu Guardiolovi. "Je to pro mě velká čest se mu postavit, ale stále je to soutěžní zápas, který chceme zvládnout," pronesl na úterní tiskové konferenci.

Ve dvou zápasech s Liverpoolem jste v březnu inkasovali celkem 11 branek. Co musíte proti City udělat jinak?

"Hrajeme proti nejlepšímu týmu na světě a jednomu z nejlepších trenérů, který má ty nejlepší hráče. Máme plán, že musíme držet při sobě, být jednotní a hrát především jako tým. Abyste tu něco uhráli, musíte mít také velkou dávku štěstí."

Lukáš Haraslín říkal, že jste se chtěli poučit ze zápasů s Liverpoolem?

"Ano, snažili jsme podívat na věci z posledního zápasu tady v Anglii (prohra s Liverpoolem 1:6) a nechceme soupeři dávat tolik snadných příležitostí ke skórování. Ale samozřejmě víme, že hrajeme proti nejlepšímu týmu na světě, který působí v nejlepší lize na světě. Bude to velmi náročné."

Preview zápasu Manchester City – Sparta. Livesport

Chystali jste se speciálně na Erlinga Haalanda? A jde vůbec nějak zastavit?

"Zdá se, že ne, že? Střílí spoustu branek, troufám si říct, že tak devadesát procent branek City jde za ním. Takže uznávám, že pro nás jeho bránění bylo téma. Je to elitní světový útočník. Velmi dobře se pohybuje mimo vápno, je rychlý a uvnitř vápna si neustále hledá prostory. Pokud není nejlepší, tak jednoznačně patří mezi nejlepší útočníky na světě v současnosti. Máme plán, jak k němu přistupovat a uvidíme, jestli bude úspěšný."

Budete se snažit hrát podobně jako Wolverhampton o víkendu, který sahal po remíze s Manchesterem, ale hrál velmi defenzivně?

"To se snadno řekne, ale nemám k dispozici stejnou typologii hráčů jako oni, takže se těžko kopíruje něčí taktika. Viděl jsem City asi v deseti zápasech a bude to opravdu těžké. Jsou velmi dobří v soubojích jeden na jednoho, velmi dobře kombinují, umí si pomoci centrem. Naším úkolem bude, abychom jim znemožnili vytvářet velké příležitosti ke skórování. A zároveň mít trochu i ambice se snažit uspět. Víte, je to také hodně o odvaze."

Jak moc osobní pro vás je, že se postavíte proti Pepu Guardiolovi?

"Je to nejlepší trenér na světě. A teď nemyslím zrovna to, že vyhrává trofeje, ale jakým způsobem umí posouvat fotbal a jak jej rozvíjí. Je obrovskou inspirací pro spoustu začínajících trenérů a jinak tomu nebylo ani v mém případě. Dosáhl něčeho neuvěřitelného. Nikdy nevíte, co od něj můžete čekat. Nikdy se nedrží jedné šablony, ale neustále něco vymýšlí, snaží se implementovat do hry nové věci."

Berete to jako odměnu?

"Je to čest hrát proti Guardiolovi, ale pořád je to soutěžní zápas, který chci zvládnout. Ale chápu vaši otázku. Guardiola toho udělal pro fotbal opravdu spoustu."

Ve Stuttgartu jste říkal, že jednou budete litovat toho, že jste si nedokázal užít momenty v Lize mistrů. Je tohle přesně ten okamžik, kdy se to změní?

"Ne. Je to pro mě nemožné. Je to složité chystat tým na takový zápas, prožívat to, soustředit se a zároveň si to užívat. Jakmile se pískne, přestávám vnímat a soustředím se jen na hru a tím pádem mi v tu chvíli vůbec nedochází, čeho jsme dosáhli, že bych si takové okamžiky měl užívat. Užiju si předzápasový trénink na tom velkém stadionu, ale během zápasu to prostě nejde."