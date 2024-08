Sparta se po dekádě od neúspěchu vrací do Švédska, o Ligu mistrů si zahraje s Malmö

Poprvé od roku 2010 si fotbalisté pražské Sparty zahrají závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů. O návrat do milionářské soutěže, v níž se naposledy představili před 19 lety, budou usilovat proti Malmö. Švédskému soupeři zároveň chtějí oplatit 10 let staré vyřazení v kvalifikaci soutěže. Úvodní zápas na půdě soupeře se odehraje ve středu od 21:00, odveta na Letné pak příští úterý ve stejný čas.

Sparta se Malmö utkala v roce 2014 už ve 3. předkole. Letenští vypadli po domácí výhře 4:2 a venkovní porážce 0:2 kvůli tehdejšímu pravidlu o počtu branek vstřelených na hřišti soupeře. Naposledy na sebe soupeři narazili letos v únoru, kdy Sparta zvítězila v přípravě 2:1.

"Bude to těžká práce. Věřím, že nám pomohou zkušenosti asistenta Jense Askoua, který ještě nedávno trénoval ve švédské lize (IFK Göteborg) a Malmö zná. Navíc jsme proti nim hráli nedávno přátelský zápas, takže tušíme, co nás čeká. Mají výborný tým, pracovitý. A výborného trenéra Rydströma. Rozdáme si to," řekl dánský trenér Pražanů Lars Friis.

Malmö podlehlo v pohárech českým týmům ve třech ze čtyř utkání. Sparta však na hřišti švédských soupeřů prohrála všechny čtyři pohárové zápasy a navíc v nich nevstřelila ani gól. Ve dvojzápasech se švédskými celky vypadla v pohárech třikrát po sobě.

Před 10 lety Sparta na Malmö v kvalifikaci LM nestačila. Livesport

Obě mužstva zvládla v letošní kvalifikaci dvě předkola. Malmö vyřadilo Klaksvík z Faerských ostrovů a poté PAOK Soluň. Dvojzápas s řeckým celkem přinesl mimořádné drama. První duel skončil ve Švédsku 2:2, v domácí odvetě vedl řecký tým 3:2, až v sedmé minutě nastavení srovnal Nils Zätterström a v prodloužení dokonal obrat Malmö Anders Christiansen.

Sparta si poradila s irským Shamrockem Rovers a rumunským FCSB. Před úvodním duelem s Malmö získala v pondělí za rekordní částku české ligy (100 milionů korun) kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho, ten však s mužstvem k zápasu ještě necestoval.

Letenští se do závěrečného předkola dostali po 14 letech, tehdy v něm nestačili na Žilinu. Na postup mezi elitu čekají od roku 2005. Malmö si Ligu mistrů naposledy zahrálo v ročníku 2021/22.

Suverénní lídr švédské ligy prohrál doma v sezoně jediný z 15 duelů. Sparta z devíti soutěžních utkání v ročníku osmkrát zvítězila a jednou remizovala. V osmi střetnutích dala minimálně dva góly. Venku vyhrála od března 12 soutěžních utkání po sobě.

Křídelník Sparty Veljko Birmančevič působil v Malmö v letech 2021 a 2022, ovládl s ním ligu i Švédský pohár a zahrál si s ním také Ligu mistrů. "Prožil jsem v Malmö dobré časy. Co jsem odešel, tak je sleduju. Poslední dvě sezony je vede jiný trenér (Henrik Rydström). Hrají jinak, opravdu dobře. Nebude to jednoduchý zápas, protože mají zkušené hráče, s nimiž jsem hrál Ligu mistrů, zatímco ve Spartě jsem ji zažil jen já a Zelí (Jaroslav Zelený). Z tohohle pohledu jsou zkušenosti na jejich straně," uvedl srbský fotbalista.

Vedle postupu do Ligy mistrů jsou ve hře i velké peníze. Vítěz play off si přijde na 18,62 milionu eur (přes 468 milionů korun). Poražený v závěrečném předkole inkasuje 4,29 milionu eur (téměř 108 milionů korun) a bude hrát Evropskou ligu.