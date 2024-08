Jsme hladoví, ale moc dobře víme, čeho je Malmö schopné, říká Friis před bojem o LM

První ze dvou velkých večerů je za dveřmi. Sparta klepe na dveře od hlavní fáze Ligy mistrů. Trenér Lars Friis je si toho vědomý. "Jsme hladoví. Já, hráči, členové realizačního týmu. A fanoušci možná nejvíc ze všech," pronesl před úvodním zápasem na půdě Malmö.

Vnímáte už atmosféru, že se jedná o boj o postup do Ligy mistrů?

“Když se podívám na fotky tady okolo, ze kterých je zřejmé, že Malmö hrálo Ligu mistrů, tak ano, vnímám, že je Liga mistrů za dveřmi. Domácí jsou na to náležité hrdí a to je správné. My máme ještě nějaký čas na přípravu. Bude to můj největší zápas kariéry. To se říká celkem snadno. Ale i pro celý klub. Cítím hodně zodpovědnosti, ale těším se na to.”

Jak moc motivovaní jste, abyste si znovu zahráli Ligu mistrů?

“Obrovsky. Je to dlouho, co jsme Ligu mistrů nehráli a spousta našich hráčů nemá s touto soutěží zkušenost. Jsou o to víc hladoví, aby si ji zahráli. Stejné je to i členů realizačního týmů. Je to velmi důležité i pro fanoušky, kteří jsou možná ještě hladovější, takže jsou to pro nás velmi důležité týdny.”

Podle kouče Malmö jste prý favoritem. Co vy na to?

“Nevnímám nás jako velkého favorita. Je to, co se týká šancí, padesát na padesát. Znám trenéra Henrika Rydströma moc dobře, i tým a hráče, vím, čeho jsou schopni a co dokážou. Je to mix dost zkušených hráčů a mladých kluků, ze kterých vychovali velmi dobré fotbalisty. Navíc mají i hráče se zkušenostmi z Premier League.”

Co vám při přípravě ukázaly o Malmö jeho zápasy s PAOKem?

“Nebylo to jen o těchto zápasech. Sledovali jsme i jiné, například ve švédské lize. A vycházíme i z poznatků Jensea Askoua, který ve švédské lize působil a velmi dobře tým zná.”

Co tedy očekáváte?

“Máme velmi dobrou představu, co nás čeká. Malmö je tým, co chce hrát fotbal. Rád drží balon a zapojuje do kombinace spoustu hráčů. To samé po ztrátě. Mají velmi účinný represink. V kádru je hodně zkušených hráčů. Je to tým, který je nejlepší ve Švédsku, velmi organizovaný, dobře trénovaný a disciplinovaný.”

Co se dá využít ze vzájemného zimního přípravného utkání ve Španělsku?

“Dívali jsme se na ten zápas, není to tak dávno, co jsme spolu hráli, a je dost možné, že Malmö bude vycházet ze stejných principů jako v tomto utkání. Ale nebylo to pro nás při přípravě tak zásadní utkání.”

Jak moc jste spokojený s tím, na jaké úrovni Sparta momentálně před vrcholem léta je?

“Musím říct, že jsme spokojeni. To, co jsme si naplánovali a kde jsme chtěli být, tak se nám povedlo. Víte, že jsme hodně rotovali hráče, takřka v každém zápase, a je to neustálé téma. Je to důležité, abychom byli odpočatí a připraveni na velké zápasy. Chybí nám možná trochu návyky mezi hráči na hřišti, ale kluci jsou skvělí fotbalisté, kteří si s tím poradí.”

Jak je na tom Veljko Birmančevič?

“Je připravený hrát. V tuto chvíli je připravený, aby byl v nominaci na utkání. Nemá žádný problém. Jeho vytížení souvisí s naší filozofií, jak vytěžujeme hráče.”

Je pro vás důležitou postavou?

“Je sebevědomý, neuvěřitelně nám pomáhá v presinku, je rychlý, přímočarý… Stačí se podívat, jak sbírá góly a asistence. Dělá neustále velké pokroky. Pracuje na sobě, aby byl lepší a lepší, takže bych řekl, že je odlišný hráč než v době, kdy byl tady v Malmö. Za tu dobu, co je v Praze, udělal velký pokrok.”