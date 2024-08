Znělku LM znám jen z televize. Musíme hrát tak, abychom ji slyšeli víckrát, velí Haraslín

Jako každý malý kluk, který hraje fotbal, snil o tom, že jednou vyjde na trávník a před výkopem se spustí hymna Ligy mistrů. Ve středu v Malmö to Lukáš Haraslín (28) poprvé okusí v reálu. “Ale je to jen play off. Chci udělat vše proto, abychom ji slyšeli na hřišti víckrát,” pronesl slovenský reprezentant.

Říkal vám Veljko Birmančevič něco o Malmö a atmosféře na stadionu?

“Zatím jsme se o tom moc nebavili. Soustředíme se na Spartu, protože je hráčem Sparty. Není to první zápas, který budeme hrát před takovou kulisou. Ale proto ten fotbal hrajeme, abychom hráli tak velké zápasy.”

Koho považujete za favorita? Nejen v utkání, ale celkově na postup.

“Je to o postup do Ligy mistrů, což je nejlepší liga na světě. Stejně jako se chystáme my na ně, tak se chystají i oni na nás. Uděláme všechno pro to, abychom vstoupili dobře do zápasu a byli úspěšní.”

Kdo je tedy podle vás favoritem?

“Nevím, jestli je to otázka na mě… To se ukáže až na hřišti. Já nedokážu říct, kdo je favoritem. My chceme dobře vstoupit do zápasu a udělat vše pro to, abychom byli úspěšní.”

Před zápasem zazní hymna Ligy mistrů. Jak se na ni těšíte?

“Samozřejmě je to sen každého fotbalisty, aby si Ligu mistrů zahrál. My jsme blízko k tomu, abychom ji hráli. Zatím jsme hymnu slyšeli jen v televizi… Bude to poprvé. Ale záležet bude, jak se předvedeme na hřišti. To je důležité. Musíme se prezentovat tak, abychom si znělku poslechli ještě několikrát.”

Jak vnímáte letní hektické období po Euru a návratu do klubu?

“Bylo to trochu jiné než ostatní roky. Po náročné sezoně jsme jeli na Euro, pak jsem dostal volno a naskočil jsem zpátky bez soustředění do nové sezony, ale musím říct, že mě trenéři připravili dobře i po krátkém odpočinku. Snažím se pomáhat týmu k cílům, které máme stanovené. Zatím je to na dobré vlně a věřím, že budeme i nadále úspěšní.”