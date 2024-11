Co neminout před zápasem Sparta – Brest: Insider z Letné, gól v Olomouci i konec trojzubce?

Pražskou Spartu čeká čtvrté vystoupení v hlavní fázi Ligy mistrů, od 21:00 vyzve na domácí půdě francouzský Brest. Co o současné situaci v šatně Letenských tvrdí insider? Rozpadne se sparťanský trojzubec? Co očekávat od hostů? A jakou cestu píše trenér Pirátů Eric Roy? Nejen na tyto otázky hledaly před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Všechna utkání Sparty v Lize mistrů jsou logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti, speciální pozornost tomu středečnímu s Brestem (21:00) věnovala také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Od loňského příchodu Veljka Birmančeviče na Letnou, kdy se dal dohromady trojzubec s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou, začala být Sparta především na dvojici křídelních hráčů doslova závislá. Srbský křídelník se v minulém ligovém ročníku podílel na téměř 30 procentech vstřelených branek. Ve středu proti Brestu nebude mít Lars Friis z pověstného tria v sestavě ani jednoho člena.

Alternativní možnosti, jak by Sparta mohla nastoupit Livesport

Tři zápasy v Lize mistrů a zatím stále bez prohry. Brest se před středečním vystoupením proti Spartě drží na páté příčce prestižní evropské soutěže a vzhledem k vývoji posledních týdnů v týmu Pražanů může být považován za favorita. Pohled z tamního prostředí na současnost Les Pirates sepsal člen francouzské redakce Livesport Zpráv Pablo Gallego.

Preview utkání Sparta – Brest. Livesport

Před 26 lety Eric Roy svým prvním a zároveň posledním gólem v evropských pohárech pomohl Marseille k remíze 2:2 v Olomouci. Nastartoval tak jízdu, kterou Olympique zakončil až ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže v Evropě. Teď se někdejší defenzivní štít do Česka vrací. Na Letnou míří v jiné roli, v jiné soutěži, ale se stejnou ambicí. Brest by si totiž v případě výhry nad Spartou s největší pravděpodobností zajistil postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů.

Roy během tiskové konference v Praze. MICHAL CIZEK / AFP

Když los Ligy mistrů určil Spartě jako soupeře francouzský Brest, většina fanoušků si oddechla, že český zástupce by měl mít tři body. Situace je ale nyní velmi odlišná. Zatímco český mistr se řeší ztrátu výkonnosti, Brest si nadále žije svou evropskou pohádku. Sedm bodů po třech zápasech je výsledek, který neočekávali ani samotní kluboví představitelé. Jaký soupeř dorazí na Letnou? Kdo jsou lídři francouzského celku a jaký styl fotbalu může Sparta čekat?

Livesport Daily #383: Brest si žije krásnou pohádku, kterou ani sám nečekal, říká expert Livesport

Švýcarský internacionál Edimilson Fernandes není zrovna největším mluvkou, nejraději za sebe nechává mluvit své činy. V exkluzivním rozhovoru pro francouzskou redakci Livesport Zpráv prozradil středopolař Brestu jaké má v klubu, kde je zapůjčen z Mohuče, ambice. A to všechno krátce před soubojem s pražskou Spartou, ke kterému dojde ve středu v rámci Ligy mistrů na Letné.

Edimilson Fernandes v ligovém zápase proti PSG. Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Nesmírně náročný zápasový kalendář zatím Sparta nezvládá. Od remízy se Stuttgartem v Lize mistrů úřadující mistr prohrál čtyři duely ze šesti, přičemž sobotní domácí prohra s Baníkem Ostrava (1:3) měla ještě zajímavou dohru. Server inFotbal přišel se zprávou, že za vyřazením Birmančeviče ze sestavy byly jiné důvody, než jen ty čistě zdravotní a že hlavní potíže, které nyní Spartu dusí, jsou především interní vztahy. Co se děje v kabině Sparty?

Livesport Daily #382: K eskalaci ve Spartě vedlo několik momentů. Vztahy nefungují, říká Janega Livesport

"Nevidím žádný důvod, proč bychom měli lidem lhát. Říkáme všem pravdu. Nemáme v týmu žádný konflikt. Nazval bych to tak, že jsme zkrátka vyložili karty na stůl. Po zápase v Plzni jsme si důrazně promluvili. Jsou to věci, které se v kabině běžně dějí. Nebyl to žádný konflikt," uvedl na tiskové konferenci před středečním duelem kouč Pražanů Lars Friis.