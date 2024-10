Nakládačka na půdě Manchesteru City v utkání hlavní fáze Ligy mistrů nastavila Spartě nemilosrdně zrcadlo. Posměch ale není na místě. Letenští se potkali s gigantem, který pokud není nejlepším klubem světa, tak do TOP 3 patří určitě. A k tomu v jeho dresu řádí gólová mašina jménem Erling Haaland (24).

"Věděli jsme, že to bude pro Spartu těžké, zvládla to se ctí. Sice s pěti inkasovanými góly, ale ten rozdíl světů mezi kluby prostě je," shrnul dojmy z utkání na Etihad Stadium trenér David Holoubek ve studiu Nova Sport 3. Kanonýra Haalanda pak s kolegy experty Janem Kollerem a Romanem Bednářem označili za neuhlídatelné monstrum.

Zápas na půdě anglického obra začal pro českého mistra nejhorším možným způsobem. Citizens poslal do vedení po pár desítkách sekund do vedení Phil Foden. Kdo ale čekal, že se Letenští rozklepou a už do přestávky dostanou nakládačku, byl na omylu. Defenzivní blok Sparty fungoval slušně a do kabin se šlo za stavu 1:0 pro domácí.

"Manchester City nakopl až druhý gól. Sparta vystoupila z bloku, přišla střídání. Ten blok se roztrhal. Domácí pak přidali další branky," shrnul své dojmy z utkání bývalý kanonýr Jan Koller.

Holoubek souhlasil. Střídající hráči se snažili podle něj jít do vyššího postavení, což favoritovi umožnilo rychlejší přechodovou fázi směrem do útoku.

"To bylo smrtelný. Musíme se s tím smířit, pro kluky to bude velká zkušenost do budoucích zápasů. Budou to obrovské zkušenosti i pro Spartu jako organizaci, pro hráče i pro trenéry, pro všechny," konstatoval kouč, který v minulosti letenský tým vedl v pozici hlavního trenéra.

Za dobré představení do přestávky pochválil Letenské i bývalý útočník Sparty Roman Bednář. "V prvním poločase fungovala Sparta slušně v bloku. Dostala rychlý gól, byla vidět kvalita soupeře. Druhý poločas byl krutější. Možná chyběly síly, je obrovsky náročné udržet ten tlak. Kluci tam nechali nějaký výkon. Domů se jim nepojede dobře, ale do budoucna to může být jedině plus," prohlásil po závěrečném hvizdu.

O tom, kdo byl největší hvězdou zápasu, není třeba pochybovat. Haaland dal dvě branky, o další ho připravil skvělými zákroky brankář Sparty Peter Vindahl. "Do hry se třeba moc nedostával, ale jakmile přišel centr, prostě tam byl. Je to neskutečná síla," přiznal Koller. "Odstavit tohle monstrum od míče není sranda," doplnil Bednář.

Experti si všimli, že u jedné z branek bombarďáka těsně střežil Martin Vitík, Nor se ale stejně prosadil a dal gól. "Je tam důraz, síla, pohyb. Má prostě všechno. To je neuhlídatelné," naznačil Koller, že mladý obránce Sparty neudělal nic špatně. "Možná nesmíte dopustit, aby přišel centr. Jenže s tou kvalitou, co Manchester City má, to asi taky nelze chtít," doplnil k situaci Bednář.

Opravdovým skvostem pak byl Haalandův gól patou z akrobatické pozice. "To je bez komentáře," zíral na gólovou situaci Koller. "Bohužel pro Spartu, ale to byl krásný gól. Haaland dal takový už poněkolikáté, není to náhoda. Opakuje se to. Takové branky dával Zlatan," přidal se Bednář.

A když už se neprosadil útočník Citizens číslo jedna, dokázali přidat další branky jeho spoluhráči. "Ten tým má prostě všechno," shrnul v jediné větě kvalitu anglického mistra Koller.

"Není to jen nejlepší tým na světě, to platí pro celou organizaci, Je vybudovaná ohledně skautingu, je tam nejlepší trenér na světě, jsou tam nejlepší hráči na světě. I ta akademie. Jsou dál, než jsme my. Berme to jako motivaci pro nás do další práce, teď nemyslím nás jako Spartu, ale celý český fotbal," konstatoval Holoubek.

Připustil, že je to také o finančních možnostech klubu. "Ale zkušenosti si vzít z toho můžeme, může to jen pomoci," byl přesvědčený. "Viděli jsme na vlastní oči dnešní trendy. Hráči umí pracovat s prostorem, vnímají hru, jsou extrémně rychlí, a to i v rozhodování," neskrýval nadšení z představení v podání Cititens kouč, jenž je momentálně bez angažmá.

Koller dal za příklad situaci z 68. minuty, kdy anglický tým gólově udeřil do otevřenější obrany. "Natáhli si sparťany výš a na pět doteků padá gól," popsal uznale povedenou akci. "Všechno ve velké rychlosti, to je nádhera," doplnil s obdivem Bednář, v současnosti kouč třetiligového Motorletu.

Experti dále řešili, zda je Haaland nejlepším současným útočníkem světa. Třeba Jan Koller je o tom přesvědčený. "Pro mě je nejlepší. Od týmu má lepší servis než Mbappé, je výš i charakterově," prohlásil bývalý kanonýr národního týmu.

"Pro mě je Haaland více týmový hráč, je úžasné sledovat, jak se chová ke spoluhráčům," našel další plus trenér Holoubek.

„Mně se celkově na Manchesteru City líbí, že i když dají čtvrtý gól, radují se, jako kdyby vyhráli celou Ligu mistrů. Chtějí dávat góly pořád a pořád," smekl před anglickým týmem Bednář. Leckdo by si totiž mohl myslet, že zápas se Spartou je pro Citizens prostě něco jako povinnost.

"Nový formát Ligy mistrů je super, přehledný, zajímavý. Baví mě to. Těším se na další kolo, co se bude dít, důležité je i skóre,“ zářil Holoubek. "TOP týmy chtějí do osmičky, je to motivace, formát je skvělý," přidal se spokojený Koller.

Podle něj teď čeká Spartu těžká domácí zkouška v podání domácího duelu s francouzským Brestem. "Sparta bude hrát doma, bude skvělá atmosféra. Pokud bude chtít myslet na postup, musí to zvládnout. Bude to zajímavé. Myslím, že v jejich silách je, aby to doma zvládla," zakončil optimistickým výhledem hodnocení Koller.

"Naděje na postup jsou po Manchesteru City stejné. Spartu čekají další těžké zápasy, je přece v Lize mistrů. Ale doma je Sparta těžkým soupeřem pro kohokoliv. Není to pro ni nehratelné," podpořil letenský tým směrem do budoucna také Holoubek.