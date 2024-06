Definitivní ano! Mbappé se upsal Realu, čerství vítězové LM oznámí novou posilu příští týden

"Here we go!" Podle specialisty na přestupy Fabrizia Romana je definitivně jasno – Kylian Mbappé (25) bude příští týden představen jako nová posila Realu Madrid. Francouzská hvězda měla podepsat všechny potřebné dokumenty a jejímu přesunu k čerstvým vítězům Ligy mistrů už nic nebrání.

Mbappé patřil mezi hlavní přestupové cíle Realu dlouhodobě, v lednu 2022 se s vedením královského celku měl na angažmá dokonce ústně domluvit. Ze změny dresu ale sešlo poté, co PSG nabídlo nejlepšímu střelci Ligue 1 posledních pěti sezon výrazně vylepšenou dvouletou smlouvu.

Ta francouzské hvězdě doběhne letos v červenci. Mbappé nakonec kývl na novou nabídku, která je nižší než ta, jakou Real poslal do Francie před dvěma lety. Podpisový bonus se má pohybovat kolem 130 milionů eur a francouzský útočník by si měl ročně přijít na 26 milionů eur.

Král střelců mistrovství světa 2022 si tak poprvé vyzkouší angažmá mimo Ligue 1, v níž v dresu Monaka a PSG odehrál 233 zápasů s bilancí 182 gólů a 59 asistencí. Dalších 43 branek má na kontě v Lize mistrů a 39 v domácím poháru.