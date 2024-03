Mbappého plat v Realu? Určitě to naruší náladu v šatně, myslí si prezident Barcelony

Prezident Barcelony Joan Laporta (61) prohlásil, že v žádném případě nežárlí na případný přestup Kyliana Mbappého (25) do Realu Madrid. Nejvyšší muž katalánského velkoklubu naopak připustil, že by plat francouzské hvězdy mohl nadělat uvnitř kabiny Bílého baletu určité problémy.

Všeobecně se očekává, že až Mbappému v létě vyprší smlouva s PSG, přestoupí do Realu. Podle Laporty to však nemusí být za každou cenu výhra. Vyzdvihl zejména plat, který bude hvězdný útočník pobírat. Neopomněl ani fakt, že preferuje ofenzivní hru zleva, tedy pozici, na které hraje Vinícius Junior.

"Ne, vůbec ne," odpověděl prezident Barcelony v rozhovoru pro Mundo Deportivo na otázku, zda závidí soupeřům, že Mbappého získali, a dodal: "Nevím, jestli ho podepíšou, nebo ne. Uvidíme. Pokud ano, budou tam mít problém. Budou muset někoho přestěhovat, že? Protože dva hráči nebudou hrát na stejné pozici."

Laporta neváhal přidat slova o možném poklesu morálky nebo nálady v týmu Realu. "Když mluvíme o číslech, která jsou součástí obchodu, určitě to naruší náladu v šatně. Není to žádný dárek," řekl s odkazem na možný vysoký plat Mbappého, který by se měl podle informací Livesport Zpráv ročně pohybovat mezi 20 a 25 miliony eur.

Laportovy komentáře přišly poté, co obránce Dani Carvajal trval na tom, že případný příchod francouzského kanonýra nepovede uvnitř Bílého baletu k žárlivosti nebo jiným problémům. Mbappé by přišel jako volný hráč, což by znamenalo, že značná část peněz ušetřených na přestupové částce by mohla být využita na hrazení jeho platu a podpisového bonusu.

"Real má dostatek finančních prostředků na to, aby podepsal Mbappého a další hráče v rámci fair play," uvedl prezident La Ligy. Zcela jiná situace panuje již delší dobu v Barceloně. Navzdory ekonomickým problémům zůstává Laporta optimistou, že klub může bojovat v La Lize a Lize mistrů. Na evropské scéně se Blaugranas ve čtvrtfinále utkají právě s Mbappého PSG.