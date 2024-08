Dva hráče už nechci vidět, zlobil se majitel FCSB Becali. Sestavy se odteď chystá vybírat sám

Čeští fanoušci si více než hráče a trenéra rumunského FCSB budou pamatovat majitele klubu Gigiho Becaliho (66). O jeho charakteru a impulzivním jednání se nesly zkazky už před dvojzápasem a Sparta to nejednou pocítila na vlastní kůži. Kontroverzní prohlášení tak doprovázela nejen první utkání 3. předkola Ligy mistrů, opětovně ale dorazila před odvetou i po ní. Becali si byl jistý, že jeho tým nemůže s Pražany prohrát. O to zklamanější byl po výsledku 2:3 a vyřazení.

Majitel klubu Becali byl rozladěn zejména kvůli výkonu rumunského týmu. Spokojen nebyl zejména s první polovinou zápasu, a tvrdě kritizoval dva hráče – Mariuse Stefanesca a Alexandra Balutu.

Jeho ostrým slovům neunikli ani další. Na paškál si vzal třeba Mihaie Lixandra, Adriana Suta a Joyskima Dawu. Nicméně na první dvojici nenechal podnikatel nit suchou.

"Hráli jsme oslabení o dva hráče. Baluta a Stefanescu s námi nehráli, jako by tam nebyli. Ve fotbale se počítá i to nejmenší, což oni nepřinesli. Ptal jsem se jich, proč jsme nebyli silní s nimi vepředu?" cituje Becaliho web Digisport.ro. "Teď už mě nezajímají. Odteď už budu sestavy dělat jenom já. Nebudu brát ohled na výtky trenérů!" rozčiloval se.

O poločase došlo na jeho přání, trenér Elias Charalambous vystřídal hned trio hráčů. Dolů šel i bývalý hráč Slavie či Liberce a kapitán FCSB Baluta.

Nebyl by to Becali, aby si ještě nerýpnul do soupeře. První poločas byl z pohledu Sparty jako z pohádky. Tři góly, dominance na míči a časté protiútoky, které domácí jen těžko bránili. Rumunský podnikatel měl přesto na vývoj zápasu jiný pohled.

"Jaký tlak? Vždyť dali branku z rohu, to byl dětinský gól. Dawa jim pak daroval penaltu. Myslím, že jsme byli lepší. Ani v prvním poločase nad námi jasně nedominovali," nechal se slyšet.

Taky se zlobil na rozhodčího, což by ještě mohlo mít dohru u UEFA. "Dánští rozhodčí pomáhali Spartě, protože má dánského trenéra a hráli za ně dva Dánové. Penaltu jsme měli mít i my. A to nastavení na konci? Vtip, mělo být přidáno minimálně osm minut," zlobil se.