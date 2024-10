Endrick trhl další rekord. Je nejmladším hráčem, jehož Real nasadil v Lize mistrů od začátku

Dalo by se říct, že brazilský fotbalový talent Endrick (18) láme rekordy každým zápasem, do nějž nastoupí. Po porážce s Lille ho alespoň může těšit další překonaná meta. V zápase se totiž stal nejmladším hráčem Realu Madrid, který v Lize mistrů figuroval v základní jedenáctce.

Předchozí rekord držela ikona "bílého baletu" Raúl. Kapitán s číslem 7 na zádech se poprvé v elitní soutěži představil proti Ajaxu v roce 1995 ve věku 18 let a 78 dní. Až o 29 let později jeho rekord padl, Endrick ho překonal o pouhých pět dní. V základu nastoupil ve věku 18 let a 73 dní.

"Jsem šťastný, že jsem hrál od začátku, za tu porážku už ne. Do dalšího zápasu jdeme s hlavama vzhůru," prohlásil. "Když mi to kouč Ancelotti řekl, byl to neuvěřitelný pocit, protože jsem v nejlepším klubu světa. Hrát od začátku sezony je velmi těžké, ale zároveň to pro mě hodně znamená," řekl pro platfomu Movistar+.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Endrick je zároveň nejmladším zahraničním hráčem, který kdy za Real ve španělské lize skóroval, zvládl to v 18 letech a 35 dnech, čímž překonal rekord Raphaëla Varaneho z roku 2011. V Champions League pak v minulém kole proti Stuttgartu snížil věkový primát co se týče startu v soutěži za Real i vstřelení branky.

Klub si brazilskou naději pojistil už v roce 2022, když jí bylo teprve 16 let, a zaplatil Palmeiras přes 40 milionů eur. Do Španělska se Brazilec přestěhoval až před touto sezonou, kdy dosáhl plnoletosti. Vedení do něj vkládá nemalé naděje, v Brazílii exceloval a při svém ligovém debutu na San Bernabéu proti Valladolidu zvýšil v nastavení na 3:0. V devíti zápasech napříč soutěžemi vstřelil dva góly.