Lille si zasloužilo vyhrát, kritika je spravedlivá, přiznal Ancelotti po prohře v Lize mistrů

Real Madrid neukázal ve středečním utkání Ligy mistrů na hřišti Lille svou nejlepší tvář, podle trenéra Carla Ancelottiho (65) si francouzský tým zasloužil vyhrát. Obhájci titulu se z prohry prý ponaučí. Lille neúnavně tlačilo a vyhrálo díky proměněné penaltě Jonathana Davida (24). Ancelottiho mužstvo tak utrpělo první prohru napříč všemi soutěžemi od ledna. Real Madrid, rekordní patnáctinásobný vítěz Ligy mistrů, má po dvou zápasech tři body, když v úvodním utkání zdolal VfB Stuttgart.

"Všechno bylo dost špatné, nehráli jsme dobře s míčem, nedokázali ho vybojovat. Přestože tým byl v prvním poločase poměrně kompaktní, těžko jsme přecházeli do útoku. Snažili jsme se být trochu agresivnější, ale bylo to pro nás těžké," hodnotil zápas italský kouč.

"Musíme se na věci dívat s chladnou hlavou, ne všechno zahodit. Ale samozřejmě se musíme zlepšit, jsem k sobě upřímný. Kritika za dnešní duel je férová, správná a musíme ji přijmout. V tomto utkání jsme neukázali dobrou verzi sebe sama," přiznal hlavní trenér španělského velkoklubu.

Ancelotti také uznal, že Lille si výhru zasloužilo, přestože Real podal ve druhém poločase lepší výkon. "Bylo pro nás těžké dostat se do hry na úrovni intenzity, soubojů a přehledu ve hře. Samozřejmě, že zápas mohl skončit remízou, protože jsme měli v závěru příležitosti, ale nebylo by to zasloužené. Musíme se poučit, jako se to stalo při poslední prohře. Myslím, že to složité nebude," dodal.

Lille dle kouče Bruna Genesia zvítězilo díky týmové práci a dostatečnému presinku. "Odehráli jsme velmi dobrou první půli, hráli jsme jako tým, je to pro nás skvělý večer," zhodnotil po zápase. "Pak už to bylo jen o tlaku, všechno fungovalo perfektně, podle ideálního scénáře. I když jsme se v posledních 25-30 minutách hodně trápili, tak nás Lucas svými zákroky podržel."