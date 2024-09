Skvěle odstartovali fotbalisté Sparty do současné sezony Ligy mistrů. Rakouský Salcburk po velmi dobrém výkonu porazili 3:0, góly dávali Kaan Kairinen (25) Victor Olatunji (25) a Qazim Laci (28).

Letenští vstoupili do zápasu ve velkém stylu a hned ve druhé minutě šli do vedení. Do velké šance se dostal Lukáš Haraslín, který donutil Janise Blaswicha k zákroku. Ten míč vyrazil, ale pouze pod nohy Kairinena, který pohotově balon do branky dorazil a v ochozech vypukla obrovská euforie. Možnost zdvojnásobit náskok měl v 15. minutě Olatunji, kterého vybídl centrovaným míčem Angelo Preciado. Nigerijec však hlavou nedokázal zamířit mezi tři tyče.

Poté převzal otěže zápasu Salcburk, ten si ale i přes herní převahu nedokázal vypracovat zajímavější příležitost a naopak z protiútoků hrozili spíše sparťané. Po úseku zápasu bez velkých šancí se zničehonic ve 42. minutě ocitl za obranou Salcburku Olatunji a povedenou volejí poslal domácí do dvougólového vedení.

V nastaveném čase se Bobby Clark z přímého kopu pokusil snížit vedení Pražanů, ze slibné pozice však přestřelil. Za bouření sparťanských fanoušků tak šly týmy do šaten za stavu 2:0.

Po změně stran se Rakušané opět pokoušeli o snížení nepříznivého stavu, jenže v 58. minutě se na Letné znovu bouřlivě slavilo. Olatunji fantasticky vybojoval míč a postupoval sám na branku. Před Blaswichem si ještě všiml volného Laciho, balon mu nabídl a albánský záložník do prázdné branky zvyšoval již na 3:0.

Bezzubý Salcburk se trápil dál a chyb od zadáků přicházelo více a více. Jednu z nich málem využil v 78. minutě Ermal Krasniqi, z bezprostřední blízkosti však nedokázal míč uklidit do branky.

Sparta tak návrat do nejprestižnější evropské soutěže zvládla s bravurou a rozdílem třídy porazila Salcburk. Na vítězství mohou Pražané navázat v dalším kole, nebude to však vůbec jednoduché, jelikož se vydají na horkou půdu ve Stuttgartu.