Snový návrat do Ligy mistrů. Sparta doma na Letné porazila Salcburk 3:0 a poprvé od prosince 2003 zapsala výhru v Champions League. Výrazně ji k tomu pomohl výkon Victora Olatunjiho (25), který měl prsty ve dvou vstřelených brankách. Co dalšího středeční duel ukázal?

Panákův velký večer

Velký večer sparťanského kapitána. Filip Panák byl skoro u všech klíčových momentů utkání. V prvním poločase chytře hledal průnikovými přihrávkami výše postavené spoluhráče. Výkon vyšperkoval založením dvou gólových akcí. Nejdříve pohotově poslal míč na Lukáše Haraslína, po jehož střele doklepl míč do sítě Kaan Kairinen. Podruhé zase jeho nákop sebral Victor Olatunji a zavěsil. A když Panák zamezil šanci Karima Konatého v 71. minutě, jen podtrhl svou fazonu.

Olatunji útočník číslo jedna

Dostal přednost v trojzubci s Haraslínem a Birmančevičem a ukázal proč. Ohromně pracovitý výkon. V prvním poločase mu načechral na hlavu zajímavý centr Angelo Preciado, ale nigerijský forvard jen těsně minul. Vše si vynahradil ve 42. minutě, když využil Panákova nákopu a propálil brankáře Janise Blaswiche. Skvěle si počínal i před třetí trefou Pražanů, když obral stopera Kamila Piatkowského a po jeho přihrávce doslova vymíchal obranu Qazim Laci.

Olatunji v zápase zaválel. Opta by Stats Perform

Převaha Salcburku bez efektu

Lars Friis naordinoval Spartě chytrou taktiku. Byl to Salcburk, kdo víc držel míč, tím pádem i více kombinoval. Nasbíral tím tak obrovská čísla v držení míče a počtu přihrávek. Převaha ale byla rakouskému týmu k ničemu. V prvním poločase nevystřelil mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Enetpulse

První výhra od památného triumfu

Když Sparta naposledy vyhrála v Lize mistrů, byl to ikonický zápas proti Laziu v prosinci 2003. Karel Poborský posadil balon centrem na hlavu Marka Kincla a sparťanský útočník trefil postup do jarní fáze… Po středečním večeru už to neplatí. Po 21 letech budou sparťané datovat poslední výhru k 18. září 2024.

Hvězdy za očekáváním

Před zápasem šel ze Salcburku respekt. Rakouský celek má na soupisce hráče, kteří stojí desítky milionů eur. Odhadovaná hodnota kádru Sparty je o 100 milionů eur nižší. Ale středeční večer na Letné ukázal, že to ještě nic neznamená. Obrovský talent izraelského fotbalu Oscar Gloukh zůstal hluboko za očekáváním. Útočník Karim Konaté přišel do hry až jako střídající, ale ani on nedokázal Salcburku pomoci k boji o lepší výsledek. V jediné šanci ho ubránil Filip Panák.