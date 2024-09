Nemohlo to být lepší. I když bylo devět hodin večer, zářil sparťan Qazim Laci (28) jako sluníčko. A měl důvod. Premiéra v Lize mistrů vyšla skvěle jemu i celé Spartě. Ta smetla rakouský Salcburk 3:0 a připsala si tři body. "Pocity jsou úžasné, vzrušující," zářil před kamerami Nova Sport 3 Laci po závěrečném hvizdu.

Užíval si ovací narvané Letné, přesto se rád přišel podělit o své pocity po báječném vstupu do Ligy mistrů. "Hrál jsem tu soutěž poprvé. Vyhráli jsme a já dal gól. Celý tým bojoval, jsem na nás hrdý," hlásil nadšeně. Přiznal však, že jen těžko hledal slova. "Bylo to obrovsky vzrušující."

Parádní výsledek vyšperkoval nádherným gólem, kdy se dostal k míči v pokutovém území. Pak zesměšnil tři soupeře a skóroval. "Musím hlavně poděkovat Victorovi, jak to zvládl uhrát. Já jsem samozřejmě šťastný, že jsem dal gól, ale chci vážně pogratulovat celému týmu," tvrdil střelec třetí branky Letenských.

Zápasové statistiky. Enetpulse

Sparta potrestala Salcburk dvakrát už v první půli. Ta se Rakušanům nepovedla, dělali hodně chyb. "Věděli jsme, že budou hodně na míči, ale vzadu byli zranitelní. Ve druhé půli se sice soupeř zlepšil, ale zasloužili jsme si vyhrát," dodal šťastný záložník Sparty.

"Moc nám pomohl rychlý gól," našel možná klíčový bod zápasu Lukáš Haraslín. Letenští šli do vedení už ve druhé minutě, kdy právě střelu slovenského reprezentanta uklidil do sítě Kaan Kairinen. "Skvěle to dorazil," pochvaloval si Haraslín. "Ale všichni z týmu odvedli do puntíku to, co měli," dodal.

Obránce Filip Panák pak naznačil, že výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas nebyl jednoduchý. "Chtěli jsme hlavně eliminovat jejich nechutné brejky. Spadli jsme proto víckrát hluboko do bloku," přiznal po závěrečném hvizdu. "A výsledek je krásný."