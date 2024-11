Spartu čeká v Lize mistrů zápas, který ji může přiblížit do další fáze. Pokud doma ve středu porazí Brest, postup do play off bude blízko. Trenér Lars Friis (48) však kromě početné marodky musí čelit i jiným vlivům. "Ale nijak mě to nerozhodilo. Není to jiné než jindy. Situace, ve které jsme, se v mojí profesi stává," řekl dánský kouč na tiskové konferenci.

Čeká vás zápas, kdy se může vše zase otočit dobrým směrem?

"V situaci, ve které momentálně jsme, je takový každý zápas. Hrajeme dvakrát týdně, takže možností, kdy se můžeme předvést, je dost. Je to dobrá příležitost, abychom se vrátili do rytmu, začali dělat znovu věci, které nám chybí. Tohle bude jiný zápas než na Manchesteru City. Nebudeme pod enormním tlakem."

Jak moc složité bylo chystat tým na tak velké utkání vzhledem k okolnostem, které se v posledních dnech odehrály?

"Nebylo to těžké. Myslím, že tyto věci k mé práci patří. Mluvili jsme o tom v době, kdy jsme všechno vyhrávali, že na nás určitě v budoucnu přijde i nějaké špatné období. Připravujeme se na zápas jako na ten nejdůležitější. Je normální, že se hráči zraní, přijdou nemoci, nedaří se vám herně, děje se něco v týmu. Máme za sebou velmi dobrý trénink a nálada je taková, jakou v takové situaci očekávám. Důležité je, abychom šli do utkání s Brestem v dobrém rozpoložení, měli úsměv na rtech a neohlíželi se za tím, co bylo."

Přišel jste o Veljka Brimančeviče, nejlepšího hráče minulé sezony. Když pominu jeho zranění, jak se vypořádáváte s událostmi, které se děly v sobotu po utkání a ovlivnily zřejmě i další hráče z týmu?

"Je to věc, která se hojně řeší v médiích i na sociálních sítích. Klub se k tomu vyjádřil prostřednictvím svého stanoviska. Nevidím žádný důvod, proč bychom měli lidem lhát. Říkáme všem pravdu. Realita je taková, že Birma je zraněný a já pracuji pouze se zdravými hráči."

Bude s týmem, nebo je pravda, že se bude léčit v Srbsku?

"Už je doma v Srbsku. Je to normální věc, že zranění hráči od nás mají možnost být doma a léčit se v okruhu své rodiny. Třeba Imanol je také ve Španělsku. Birma není jiný případ. Už je v Srbsku a podstupuje léčbu."

Sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro deník Sport uvedl, že si je vědom toho, že mezi hráči z Balkánu může potenciálně vzniknout problém vzhledem k historickým událostem a že je složité pro nás Čechy do této problematiky nahlížet. Jak s tím hodláte v dalších týdnech naložit?

"Myslím, že konflikt je hodně silné slovo. Nemáme v týmu žádný konflikt. Nazval bych to tak, že jsme zkrátka vyložili karty na stůl. Po zápase v Plzni jsme si důrazně promluvili. Jsou to věci, které se v kabině běžně dějí. Nebyl to žádný konflikt. Musíte pochopit, že nyní je pro nás v sázce hodně a když prohrajeme, cítíte velký tlak. Dokud tyto věci nezačaly být propírané v médiích, neexistoval žádný problém. V kabině jsme řešili normální situace, které se dějí i jinde. Já tomu neříkám konflikt, ale diskuse proč děláme věci špatně, a co je potřeba dělat jinak. Myslím, že jsme neprávem osočováni. Říkáme lidem pravdu, nemáme důvod k lžím."

Po utkání se Salcburkem jste říkal, že je důležité pracovat na klubové kultuře ve chvíli, kdy se daří, protože když přijde krize, tak vás to nezlomí. Platí to pořád?

"Myslím, že jsem řekl, že jsou vzestupy a pády a v dobrých časech se člověk snaží něco budovat a ve špatných zase čelit dané situaci. Momentálně to je tak, že řešíme naší situaci a snažíme se s ní vypořádat. Chceme naše výsledky napravit. Je přirozené, že klub jako Sparta čelí otázkám, když se jí nedaří a má tolik ztrát. My sami jsme na sebe nároční a klademe si je i uvnitř klubu. Ale nelze říct, že moji hráči jsou najednou nejhorší a vše je špatně, když před pár týdny postoupili do Ligy mistrů."

V čem je tedy problém?

"Musíme se vrátit k základním věcem, které nás zdobily v minulosti. Dělat na hřišti to, co je potřeba. Snažit se navázat dobrým výkonem a zlepšit naši hru. Denně na tom pracujeme."

Co lze očekávat od Brestu?

"Je to velmi zkušený tým. Mají hráče, kteří už mají něco za sebou, hráli v předních ligách. Hrají přímočaře, nedělají si to zbytečně složité a snaží se být nekompromisní, co se týká zakončení. Ví, že je to jejich velká zbraň. Musíme se mít na pozoru, protože jsou velmi dobří v presinku po ztrátě balonu."

Říkáte, že Brest umí trestat zaváhání. Upravíte podle toho i sestavu? Budou v ní nějaké změny?

"Mluvili jsme o tom s týmem. Ukazovali jsme jim video, jejich strukturu hry… Na druhou stranu si myslím, že když se budeme držet našich věcí a pokynů, jsme schopni se proti nim prosadit. Ano, je to velmi nepříjemný protivník, který umí hrát v bloku i naopak vysoko presovat, ale pokud předvedeme dobrý výkon, věřím, že můžeme být úspěšní."

Jak to vypadá se zraněnými hráči?

"Dobrá zpráva je, že je zpátky Indrit Tuci. Již pár dní s námi trénuje a je připravený. Naopak Lukáš Haraslín ještě hrát nemůže. Věnuje se věcem s kondičním trenérem. Mimo je i Jaroslav Zelený, který musel podstoupit menší zákrok, který ho vyřadil na čtyři týdny. Ale bude v pořádku. Není to nic vážného."