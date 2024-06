Finále LM? Ani ve snu by mě nenapadlo, že ho stihnu, přiznává Militao po těžkém zranění

Když Éder Militao (26) v srpnu během úvodního ligového zápasu sezony proti Bilbau nedobrovolně opouštěl trávník, vypadalo to s ním bledě. Brazilský stoper Realu Madrid utrpěl vážně zranění levého kolena a zdálo se, že sezona 2023/24 pro něj skončila. Nyní je ale navzdory předpovědím lékařů připraven naskočit do finále Ligy mistrů.

Pět let po příchodu z Porta za 50 milionů eur (1,23 miliardy korun) dorostl Militao do ideálního fotbalového věku, pravidelně hrál za Real i brazilskou reprezentaci a byl povžován za jednoho z nejlepších obránců světa. Když však po zranění ležel na nemocničním lůžku a připravoval se na operaci přetrženého předního zkříženého vazu, mohl jen doufat, že predikce chirurgů o době rekonvalescence se nenaplní.

Očekávalo se totiž, že bude mimo hru minimálně 10 měsíců, v ideálním případě se měl vrátit těsně před začátkem Copy América (od 21. června). Jenže Militao se vzepřel předpovědím a už sedm měsíců po operaci se vrátil k plnému tréninku. Koncem března naplno trénoval a na konci dubba už odehrál celý ligový zápas proti Realu Sociedad.

Nyní přiznává, že si během podzimu ani v nejdivočejších snech nedokázal představit, že zkraje června bude nachystán na finále LM. "Připadám si jako ve filmu," řekl před vyvrcholením letočního ročníku milionářské soutěže ve Wembley, kde se Bílý balet utká s Dortmundem.

"Zranění přišlo v době, kdy jsem se cítil opravdu dobře. Jak po fyzické, tak po psychické stránce. Teď se zdá, že to všechno tak rychle uteklo, že? Ale bylo to pro mě velmi těžké a bolestivé období," uvedl na tiskové konferenci. "Najednou jste nuceni přestat dělat všechno, na co jste byli zvyklí v rámci své rutiny. Jste závislí na pomoci druhých i když chcete jen vstát, osprchovat se... Pro mě jako sportovce to byla ponižující zkušenost."

Jeho největším nepřítelem v temných dnech na začátku rekonvalescence prý byla osamělost a izolace. Tehdy se spoléhal na rodinu, která mu pomáhala vidět věci z jiné, pozitivnější perspektivy. "Když jste sami a myslíte jen na zranění, máte pocit, že se z toho zblázníte," líčil.

Co mu těžké období naopak dalo? "Trávil jsem více času s rodinou, což mi pomohlo. A asi pět měsíců po operaci, v době, kdy jsem si dělal legraci, že už ani nejsem fotbalista, jsem se přistihl, že najednou zase mluvím o míči," usmál se a dodal: "S nadsázkou jsem svému fyzioterapeutovi říkal, že bych si ještě na konci této sezony mohl zahrát pár zápasů. Třeba dva, tři..."

Preview finále Ligy mistrů. Livesport, Stats Perform

Uzdravení brazilského stopera postavilo Carla Ancelottiho před těžké rozhodnutí. Italský trenér, který neměl kvůli zranění k dispozici ani Davida Alabu, využíval v obraně vedle Antonia Rüdigera také Auréliena Tchouaméniho a Nacha. Aktuálně je mimo kvůli problémům s chodidlem pro změnu Tchouaméni a Ancelotti se musí rozhodnout mezi, zda vedle Rüdigera postaví Militaa, nebo Nacha.

Ten má za sebou vydařenou sezonu, vysloužil si dokonce místo v předběžné nominaci španělského národního týmu na Euro. Pokud ale Miliato zůstane v sobotu večer jen na střídačce, trápit se nebude. "V létě by mě ani ve snu nenapadlo, že budu o devět měsíců později k dispozici pro finále evropského poháru. Každopádně se cítím stoprocentně připravený."