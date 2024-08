Friis: Konečně už nemusíme poslouchat Sivoka. Chceme dokázat, že Sparta má na Ligu mistrů

Tři předkola, šest protivníků a postup do základní skupiny. Výzva, kterou před ním nezvládla velká řada kvalitních trenérů. Lars Friis (48) však uspěl a po 19 letech dovedl Spartu do Ligy mistrů. "Konečně už nemusíme poslouchat Tomáše Sivoka, který hrál Champions League s klubem naposledy," ulevil si dánský kouč po vítězné odvetě s Malmö.

Jak moc s vámi cloumají emoce krátce po skončení utkání?

"Přiznám se, že vlastně ani nevím… Ještě to chvíli potrvá, než mi to všechno dojde. Jsem ale hrdý na všechny sparťany, hráče, realizační tým i zaměstnance klubu. Od mého příchodu jsem o Lize mistrů slyšel neustále. Je úžasné, že se nám to doopravdy povedlo."

Je to váš nejlepší fotbalový zážitek?

"Máme za sebou opravdu velký večer… Moc dobře si uvědomuji, co to pro lidi na stadionu a pro ty tisíce další, kteří se na něj nedostali, znamená. Liga mistrů je ten nejvyšší level. Těšíme se na to. A také už konečně nemusíme poslouchat Tomáše Sivoka, který hrál za Spartu, když byla naposledy v Lize mistrů."

Jak jste si užil atmosféru? Bylo z lavičky něco slyšet?

"Jasně! Musím říct, že Letná je taková naše pevnost. Máme tu úžasnou atmosféru. Jakmile hrajeme evropské poháry, tak to všechno graduje. Poslední dva týdny jsem však cítil, že lidé jsou plni napětí. Když jsem měl možnost jít se projít do města, cítil jsem na vlastní kůži, jak jsou lidé nadšeni, že existuje obrovská šance znovu si Ligu mistrů zahrát. Mluvil jsem s jedním ze soupeřů a říkal mi, že je ohromně těžké hrát na Letné proti Spartě, protože díky našim fanouškům vytvoříme na soupeře velký tlak. Dnes ukázali, že jsou nejlepší v Česku. Jsou úžasní."

Souhlasíte s tím, že Sparta dnes převedla mentalitu velmi silného týmu?

"Jednoznačně. Je to součást mé filozofie a apeluji na hráče každý den, aby věděli, že to není o jednom hráči. Stane se, že někdo udělá chybu, ale pak tu musí být někdo druhý, kdo ho zvedne zpátky nahoru a bojujeme znovu společně jako jeden tým. A neznamená, že když někdo vstřelí gól, že je z něj hned hrdina, protože pořád je to zásluha týmu. Z utkání jsem měl velmi dobrý dojem."

Postup do Ligy mistrů byl ultimátním cílem klubu. Nakonec jste jej splnil vy, který jste po minulé sezoně nahradil Briana Priskeho, který zde slavil úspěchy. Je to tedy něco, co vám přinese trochu víc klidu na práci do dalších měsíců?

"Podívejte, já jsem jen obyčejný nudný chlap z dánského venkova. To, že jsem něco dokázal a jsem nyní více vidět, není zrovna něco, co by mě hnalo. Potřebuji každý den odvést maximum, abych se mohl na sebe podívat do zrcadla a zeptat se sám sebe, zda jsem udělal vše, co šlo. Navíc věřím, že když tvrdě dřete, budete za to odměněni. Zažil jsem také, že jsem byl odvolán, ale nemyslím si, že jsem kvůli tomu špatný kouč. Teď mám naopak štěstí, že mohu vést Spartu a dovedl jsem ji do Champions League, ale to ještě neznamená, že jsem nejlepší trenér na světě. Jsem za tento okamžik ale velmi rád a určitě si ho dám do svého životopisu."

Je podle vás tým po herní stránce připravený na zápasy v Lize mistrů?

"To je velmi složitá otázka. Čeká nás úplně jiný level. Budeme hrát proti nejlepším klubům na světě. Budou to pro nás velké výzvy a uděláme vše, aby jsme v nich uspěli a ukázali, že Sparta má kvalitu na Ligu mistrů."

Co je tedy momentálně největší zbraní Sparty?

"Řekl bych, že v některých fázích zápasů je náš presink bez balonu opravdu dobrý a těžko se mu odolává. Navíc se nám daří střílet branky. V roce 2024 jsme odehráli nějakých 40 až 45 zápasů a jen ve třech případech jsme nedali gól. Svědčí to o tom, že si umíme vytvářet dobré střelecké příležitosti a já věřím, že to prokážeme i proti nejlepším týmům v Evropě. Na druhou stranu jsem realista a vím, že ne vždy tomu tak bude, protože nás čekají těžcí soupeři. Ale ještě bych řekl jednu věc..."

Jakou?

"Naší sparťanskou DNA. To, jak spolu držíme, jak každý den tvrdě pracujeme na Strahově, to je velká přidaná hodnota. Troufám si říct, že nemáme v kádru ani jednoho hráče, který by byl víc než klub. Ano, máme velmi kvalitní hráče, kteří umí rozhodovat zápasy, ale i pro ně je nejdůležitější týmový duch."

Čeká vás osm velkých zápasů. Máte preferenci, jaké soupeře byste si přál a co byste říkal na Feyenoord, který trénuje Brian Priske?

"Byla by to sranda hrát proti Feyenoordu… Ale upřímně? V Lize mistrůje spousta skvělých týmů. Jako trenér se od spousty z nich inspiruji již několik let. Nedokážu však říct, koho bych si přál. V minulé sezoně jsem byl rád, že jsme hráli proti Liverpoolu a jak to dopadlo. Sám nevím, zda to byla dobrá či špatná zkušenost. Jedno je jisté, čeká nás velká kvalita ve všech zápasech."

Blíží se konec přestupového okna v top ligách. Kolik hráčů by mohlo odejít?

"V posledních dnech jsem byl trochu zaměstnaný jinými věcmi, řešil jsem naši přípravu na zápasy a přestupy řešil Tomáš Rosický. Moc dobře vím, že, přestupové okno se blíží ke konci a doufám, že udržíme co nejvíc hráčů, ale popravdě netuším, kolik by jich mohlo odejít."

V Malmö jste říkal, že jste poněkud unavený. Těšíte se na volnější program, kdy si odpočinete?

"Nebylo to myšleno tak, že bych se cítl dlouhodobě unavený či snad vyhořelý. To vůbec ne. Myslel jsem to tak, že po každém utkání jsem totálně vyčerpaný, ale to při mém nastavení běžné. O víkendu nás čeká další důležitý zápas, který musíme vyhrát. Není čas na odpočinek a vymlouvání se na únavu. Naopak jsem šťastný za postup do Ligy mistrů. Dnes a ve středu si trochu odpočineme, lehce oslavíme, ale ve čtvrtek už se budeme znovu chystat na ligový zápas, který musíme zvládnout."