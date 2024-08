Dokázali to. Sparťané porazili Malmö i ve druhém utkání play off Ligy mistrů a slaví postup do základní skupiny. Výrazně se pod to podepsali dva hrdinové: brankář Peter Vindahl (26) zlikvidoval penaltu, Lukáš Haraslín (28) měl zase prsty v obou brankách.

Vindahl za hrdinu

Původně jím měl být Veljko Birmančevič, ale srbský křídelník na rozdíl od sobotního duelu se Slováckem pokutový kop po faulu na Asgera Sörensena v 19. minutě překopl branku. Jenže penaltu zahrávalo i Malmö po faulu Martina Vitíka. Postavil se k ní kapitán Andreas Christiansen, ale také neproměnil. Vindahl mu vystihl směr a míč vyrazil. Dánský brankář podržel tým i v nastaveném čase, když zlikvidoval hlavičku obránce Nilse Zätterströma.

Haraslín v hlavní roli

Byl to jeho zápas. To Haraslín dovedl Spartu k dalšímu triumfu. Nejdříve si však musel projít těžkými momenty. V 35. minutě v obří šanci pálil v pokutovém území mimo. V 66. minutě už mířil přesně na zadní tyč Dahlinovy branky, ale sudí mu gól neuznali kvůli ofsajdu. Přesto ho trenér Lars Friis nechal dál hrát. A slovenský reprezentant se odvděčil. Nejdříve v 80. minutě proměnil penaltu a o tři minuty později vymotal obranu švédského mužstva a nachystal branku pro Albiona Rrahmaniho.

Statistiky utkání. Livesport

Malmö do nastavení bez šance

Nebýt penalty v prvním poločase, člověk by čekal na první brankové příležitosti Malmö až na konec zápasu. Sparťané předvedli velký defenzivní výkon. V 65. minutě se sice k hlavičce dostal Pontus Jansson, ale stál v ofsajdu. Vindahl tak musel poprvé do akce až ve dvouminutovém nastavení.

Rrahmani se uvedl gólem

Dostal se na hřiště na úkor Jana Kuchty, což bylo ve vypjatém duelu o Ligu mistrů překvapením, ale trenér Friis jako by moc dobře věděl, co dělá. První velkou akci ještě Rrahmani nevyřešil dobře, ale vše napravil v 83. minutě, kdy ho ve vápně našel Haraslín a posila z Rapidu Bukurešť už se nemýlila.

Friisovy nečekané tahy

V Malmö trenérský štáb překvapil, když dostal přednost Asger Sörensen oproti Jaroslavu Zelenému na levém stoperovi. V odvetě to dánský kouč zopakoval a přidal další změnu. Angela Preciada v základní sestavě nahradil Tomáš Wiesner. A nezklamal. Rychlonohý bek zvládal bránit i podporovat ofenzivu. V 69. minutě přepustil místo Preciadovi a ekvádorský obránce pro Spartu vybojoval pokutový kop. Skvěle zahráno!