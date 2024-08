Nový formát losování Ligy mistrů. Koše a míčky nahradí automatický software

S novým formátem Ligy mistrů se v nadcházející sezoně změní i její losování. Místo klasického ceremoniálu s pomocí loterijních míčků, který se dosud praktikoval, bude 29. srpna v Monaku mix ručního a automatického losování. Klub bude stále fyzicky vylosován podle svého nasazení, ale pak k němu automatický software náhodně přiřadí osm soupeřů.

Los začne devíti týmy z prvního koše podle klubového koeficientu. Jsou jimi Real Madrid, Manchester City, Bayern Mnichov, PSG, Liverpool, Inter Milán, Dortmund, Lipsko a Barcelona. Jak vysvětluje agentura SID, pomocí softwaru AELive budou každému z těchto devíti týmů během několika sekund náhodně přiděleni dva soupeři z košů jedna až čtyři a také bude okamžitě známo, ve kterých zápasech bude mít mužstvo výhodu domácího prostředí.

Proces pak bude pokračovat stejným způsobem s koši dva až čtyři. Pro automatizovaný software byla učiněna dvě omezení. Klubům nemůže být v ligové fázi přidělen soupeř z vlastní země. Navíc každý klub smí hrát maximálně se dvěma soupeři z jedné národní asociace. Kromě toho software proaktivně zkontroluje, že nemůže nastat tzv. "mrtvý bod" a že pro týmy, které budou vylosovány později, zůstávají i přes tato dvě omezení soupeři.

Ve hře o postup do hlavní soutěže stále zůstávají oba čeští zástupci. Sparta narazí v závěrečném 4. předkole na Malmö a Slavia na Lille. Vršovičtí by byli v případě postupu ve třetím, Letenští nejspíše až ve čtvrtém koši.

Podle starého režimu losování by bylo zapotřebí přes tisíc míčků a více než 36 košů na pódiu, vysvětlil změnu procedury Tobias Hedtstück, vedoucí klubových soutěží UEFA. "Losování by pak trvalo asi tři hodiny. To by bylo trochu komplikované a dlouhé," dodal.

Nové losování by místo toho mělo trvat přibližně 35 minut a na stejném místě se bude konat 30. srpna také pro Evropskou a Konferenční ligu. Liga mistrů se rozšířila ze 32 na 36 týmů, místo ve skupinách se bude hrát ligovým systémem se společnou tabulkou. Každý tým narazí na dva soupeře z každého koše, přičemž jeden zápas s nimi sehraje doma a jeden venku.

Další losování nebude, protože pořadí nasazení pro vyřazovací část bude určeno na základě umístění v systému ligy.