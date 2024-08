O takovém výsledku Sparta snila, tohle už nesmí pustit, říká Němeček. Vitíka by neprodal

Postup do základní části Ligy mistrů je blízko. Sparta ve středu večer vyhrála na půdě švédského Malmö 2:0 a má účast v milionářské soutěži na dosah ruky. "Tohle už se nesmí pustit, i kdyby kluci měli sežrat v soubojích každý třetí drn. Fakt věřím tomu, že tohle už Sparta udrží. Ve Švédsku udělala ohromný krok k postupu," hodnotí vystoupení českého mistra Václav Němeček, bývalý reprezentant a kapitán Letenských.

Co na výhru Sparty 2:0 říkáte?

"Je to výsledek, o kterém Sparta asi před zápasem jen snila. Myslím, že se v klubu hodně bavili o tom, co se stalo v době, kdy hrála Sparta s Malmö naposledy. Tehdy se to hodně nepovedlo a nikdo nechtěl připustit, aby se to stalo znovu. Tady hrála Sparta od začátku dobře."

Švédský tým se vlastně ani nedostal do pořádné příležitosti, že?

"Neměli pořádnou šanci, i to svědčí o tom, jak to Sparta odehrála skvěle. Malmö možná mělo víc v držení balon, ale to vám zápasy nikdy nevyhraje. Samozřejmě Spartě pomohl i vlastní gól po tečované střele. Zásadní ale byla druhá trefa Ryneše. To byl skvostný zásah."

Nechybí tohle trochu Spartě, aby se její hráči pokoušeli víc o střely ze střední vzdálenosti?

"Zrovna Matěj Ryneš takhle vystřelit umí, což už v minulosti ukázal a byly z toho krásné branky. Ale je pravda, že občas to kluci chtějí dohrát až do branky."

Statistiky zápasu Livesport

Sparta půjde do odvety se slibným náskokem. Není to vedení trochu ošidné? Nesvádí k přehnanému optimismu?

"Za mě to není ošidné. Vedení 2:0 už se prostě nesmí pustit. To by bylo něco šíleného, kdyby se tohle ztratilo. Hráči mají nějaký sen a je k němu teď hodně blízko. KLuci to dobře vědí a nic podobného nedovolí."

Malmö možná už před odvetou pustí jednoho ze svých nejlepších hráčů Sebastiana Nanasiho do Štrasburku. Není to trochu signál, že se soupeř tak trochu vzdává před odvetou a dá přednost rekordnímu odstupnému ve výši 11 milionů eur?

"Trochu to tak může vypadat. Četl jsem, že je ten odchod domluvený. Záležet bude na dohodě se Štrasburkem, ale je tu pořád riziko, že se ten hráč může zranit. Myslím, že jestli se dohodli, dojde k odchodu hned."

U Sparty se zase mluví o tom, že má Hoffenheim eminentní zájem o stopera Martina Vitíka. A chce ho rovněž do víkendu. Pustil byste hráče v této fázi sezony?

"Nejsem na místě Tomáše Rosického, takže budu mluvit za sebe. Být Spartou tak ho nepouštím. Sparta není v situaci, kdy by musela hráče prodávat. Přece mají cíl v podobě Ligy mistrů a taky ji potřebují s někým hrát. Kluky jako je Vitík Sparta potřebuje. Když by měla hráče uvolnit, musí mít adekvátní náhradu. Přece mohou přijít zranění. Třeba Panák se teď vrátil do sestavy, ale kvůli zranění dřív chyběl. Je to moc důležitý hráč a když vypadne, hned jste minus jedna. Mohou přijít i karty. Takže za mě bych teď Vitíka nepouštěl."

Když se podíváte na výkon Sparty ve Švédsku, čekal jste od některého z hráčů více?

"Osobně jsem čekal víc od Birmančeviče. Vůbec nechci jeho výkon snižovat, odvádí obrovské penzum práce, ale prostě jsem čekal víc. Myslel jsem si, že se bude chtít v Malmö ukázat ještě lépe. Třeba si to ale nechává do odvety na Letnou, to by bylo taky dobře."

Hodnocení hráčů v zápase Malmö - Sparta Livesport

Mluvili jsme o skvěle zvládnuté hře v defenzivě, jak se vám zamlouval ofenzivní trojzubec, kde byl od první minuty Victor Olatunji?

"Právě Olatunji postupem času přestával být vidět a nevěřím tomu, že už nemohl... Myslím, že pak do zápasu skvěle vstoupil Honza Kuchta. Výborně napadal, nenechal obranu soupeře být. Každý se musí umět poprat s konkurencí. A že tam šel Kuchta jen na třicet minut? To přece není žádná potupa, jde na unavenější obranu, odmakal to v intenzitě, odvedl dobrý výkon."

A do odvety bude připravený i Albion Rrahmani, nejdražší letní posila. Dostal by u vás hned šanci?

"Budu upřímný, rumunskou ligu jsem od doby, co jsem hrál proti Steaue neviděl. Takže nemám žádné informace o tomhle hráči, neznám ho. Ale pokud je to tak, jak se o něm psalo, tak bych mu šanci dal. Navíc to není obránce, takže když něco zkazí, tak je to střední útočník a zvládne se to napravit. Klidně bych ho do útoku nasadil."

Bude v úterý dalším klíčovým prvkem i narvaná Letná, která dovede Spartu za vysněným postupem?

"Jako klíčové to nevidím. Klíčový krok udělala Sparta ve středu ve Švédsku. Fakt věřím, že už to kluci dotáhnou, na Ligu mistrů všichni čekáme léta. Tady si to nesmějí nechat utéct, i kdyby měli hráči Sparty sežrat každý třetí drn na hřišti."

Přehled zápasu Malmö – Sparta 0:2