Švédy provokovala sparťanská děkovačka. Jen ať si myslí, že je konec, vzkázal kapitán

PŘÍMO Z MALMÖ – Od ledna sehrálo Malmö doma 17 zápasů a jen třikrát prohrálo. Naposledy ve středu se Spartou. Zatímco v zimě v Marbelle, kde se oba celky střetly naposledy, se jednalo o pouhou přípravu, ve Švédsku už šlo o hodně, boj o Ligu mistrů. A zklamání hráčů v modrobílých dresech bylo enormní.

Nejednalo se o nic výstředního. Sparťané udělali své tradiční kolečko a poté šli poděkovat zhruba 500 fanouškům, kteří dorazili Švédska. Následovala děkovačka jako po každém zvládnutém utkání.

Jenže domácí tábor i takové chování těžce nesl. "Vypadá to, jako by si mysleli, že je hotovo," rýpl si kapitán Anders Christiansen. Děkovačka ho nenechala klidným, píše o ní ale i švédský web Aftonbladet. "Bezprostředně po zápase Češi slavili, jako by už bylo hotovo," stojí v článku.

"Doufám, že si budou myslet, že je konec. My přijedeme a ukážeme, že konec není," pokračoval Christiansen. Na přímý dotaz, zda ho radost sparťanů ještě víc motivovala, ani chvíli neváhal: "Určitě!"

Slova z tábora Malmö však hned na tiskové konferenci nepřímo odmítl sparťanský kouč Lars Friis. Na dotaz jak moc blízko Sparta nyní je k postupu do Ligy mistrů, byl velmi obezřetný.

"Musíme počkat. Jsme zatím jen v poločase. Víme, čeho jsou schopní, jak jsou nastavení. Vím, jak trenér soupeře umí pracovat s týmem a připravit ho na odvetu. Nic zatím není rozhodnutého, proto bych o tom, jak blízko jsme, zatím nemluvil. Každopádně máme dobrou pozici pro druhý zápas," řekl dánský trenér.

Malmö na Letné čeká výrazně těžší šichta než před týdnem v Soluni, kam přijelo po domácí remíze 2:2 s PAOKem. Ostatně Švédové uvádí, že Sparta je lepším týmem než řecký mistr.

Svěřenci Henrika Rydströma ani přes nepříznivý výsledek z prvního zápasu nehází ručník do ringu. "Odehráli jsme dobrý zápas. Diktovali jsme tempo hry a měli jsme hodně míčů. Je vidět, že si věříme a víme, co máme dělat," uklidňoval tým před odvetou brankář Johan Dahlin.

Jestli bude švédským mistrům k postupu stačit kontrola hry a sebedůvěra, ukáže pražská odveta. Svátek fotbalu, v němž půjde o stovky milionů korun, je na Letné na programu příští úterý ve 21 hodin.