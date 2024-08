Friis: Že jsme blízko? Ještě počkejme. Vitíka před zájemci neschovám, musel bych schovat celý tým

PŘÍMO Z MALMÖ – Žádné oslavy. Žádná euforie. Alespoň z úst sparťanského trenéra Larse Friise (48). Po úvodní výhře 2:0 v Malmö v boji o Ligu mistrů volil hodně obezřetná slova. "Nic není rozhodnutého. S euforií musíme počkat až po domácím zápase. Tohle je jen poločas," promlouval v útrobách Eleda stadionu dánský kouč.

Jak moc blízko nyní jste postupu do Ligy mistrů?

"Musíme počkat. Jsme zatím jen v poločase. Víme, čeho jsou schopni, jak jsou nastaveni. Vím, jak je trenér soupeře schopný pracovat a připravit ho na odvetu. Nic zatím není rozhodnutého, proto bych o tom, jak blízko jsme, zatím nemluvil, ale máme dobrou pozici pro druhý zápas."

Je výsledek lepší než očekávání před zápasem?

"Před zápasem přemýšlíte nad ruznými scénáři. Máte nejlepší možný a nejhorší. Tohle byl ten nejlepší. Nemohu si přát víc."

Přišla na vás po Rynešově gólu úleva?

"To bych neřekl. Dva nula je samozřejmě lepší. Jsem za Matěje rád, víme, co umí a čeho je schopný kolem boxu. Má velmi silnou střelu. Jsem rád za celý tým, ale je velmi složité říct, že už přišla nějaká úleva."

Působíte hodně klidně. Opravdu s vámi takový zápas nic nedělá?

"Jsem unavený… Po každém utkání jsem vyčerpaný. Ono to možná navenek tolik nevypadá, ale v hlavě mi šrotuje spousta věcí, nad kterými musím přemýšlet. Během zápasu máte třeba 30 vteřin na to, abyste vymysleli nějaké řešení, takže to je velmi náročné na přemýšlení. Proto jsem rád, že mi hodně pomáhají ostatní. Například Jens Askou často přebírá roli u postranní lajny a diriguje tým. Odvedl skvělou práci."

Zápas hodně připomínal loňské utkání v Kodani, kde jste se bránili a spoléhali na brejky s tím rozdílem, že tentokrát jste se dvakrát prosadili. Bylo to od vás záměr?

"Když bráníme, jsem mnohem radši, když máme míč na svých kopačkách. Nelíbí se mi, když se bráníme na naší vlastní polovině. Moc dobře vím, že jsme na míči mnohem lepší než bez balonu. Musíme na tom pracovat, abychom drželi míč častěji a nedocházelo k takovým situacím. Na druhou stranu jsme čelili týmu, který to má velmi podobně a je na míči ohromně silný. Dominuje na něm."

Statistiky utkání. Livesport

Martin Vitík to měl proti Nanasimu, jednomu z nejlepších hráčů Malmö, složité. I tak podal dominantní výkon. Nyní se ale spekuluje o jeho odchodu. Jak to s ním vypadá? Schováte ho někde?

"Když máte dobrý tým, máte i dobré hráče a když máte dobré hráče, spousta jiných klubů má o ně zájem. Kdybych měl hráče začít schovávat, tak bych to musel udělat s celou jedenáctkou, ale…"

Povídejte...

"Je to to stejné každý půlrok, když se řeší přestupy. Objevuje se spousta spekulací. Některé jsou pravdivé, některé jsou lživá a dokud je přestupové okno otevřené, stát se může cokoliv. Ale leccos vypovídá o síle našich hráčů, jak přes různé spekulace, které se objevují, dokáží podávat dobré výkony."