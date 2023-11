Guardiola po postupu ze skupiny: Ještě nás čeká dost práce, chceme jít z prvního místa

Kouče fotbalistů Manchesteru City Pepa Guardiolu (52) těší, že si jeho tým zatím drží výkonnost z minulé sezony, v níž získal ceněný treble. Prohlásil to po domácím vítězství 3:0 nad Bernem, kterým si angličtí šampioni dvě kola před koncem skupinové fáze zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů. Podle Španěla chtějí obhájci titulu projít do play off z prvního místa skupiny G.

"Z postupu mám samozřejmě radost. Dobrou zprávou je, že hráči jsou stále hladoví a odhodlaní udělat pro úspěch maximum. Byl to soustředěný výkon," řekl Guardiola televizi TNT Sports.

Skóre úterního zápasu otevřel v 23. minutě z penalty kanonýr Erling Haaland, který v 51. minutě výsledek i uzavřel. Na konci prvního poločasu se trefil ještě Phil Foden. Bern dohrával od 53. minuty bez vyloučeného Sandra Laupera. "Měli jsme dát více gólů, nebyli jsme ale tak efektivní v koncovce," podotkl Guardiola.

Citizens prožívají zatím vydařený podzim a daří se jim navázat na minulou sezonu, v níž ovládli Ligu mistrů, Premier League a Anglický pohár. Guardiola před novým ročníkem opakovaně zmiňoval, že zopakovat poslední úspěchy je pro jeho tým velkou výzvou.

"Ve fotbale i v životě je nejtěžší uspět, když se to od vás očekává. Držíme si vysoký standard, proto opět vedeme Premier League a postoupili jsme do play off Ligy mistrů. Někdo bude tvrdit, že projít ze skupiny je pro nás snadné, ale to není pravda. Pořád si to musíte uhrát," upozornil španělský kouč. "Ještě nás čeká ve skupině dost práce, chceme skončit první. To je pro nás důležité, abychom měli v osmifinále v odvetě výhodu domácího prostředí," dodal Guardiola.

Tabulka Ligy mistrů skupiny G. Livesport

Jeho tým vede skupinu G o tři body před Lipskem, se kterým se utká doma v dalším kole. Anglickým šampionům stačí k jistotě prvenství i remíza. Německý celek už je rovněž v osmifinále. City však bude nějakou dobu chybět obránce John Stones, neboť se v úterý opět zranil.