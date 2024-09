I když fotbalisté Sparty utrpěli v pátek v domácí soutěži šokující porážku 2:3 s Olomoucí, trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness (42) před úterním vzájemným duelem v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů důrazně odmítá jakékoliv podceňování soupeře. Německý kouč na tiskové konferenci vyzdvihl, jaké výkony český šampion v posledních letech podává. Zároveň varoval před intenzivní a tvrdou hrou Pražanů.

"Sparta je tým, kterému se v poslední době opravdu daří. Slyšel jsem z pochvalu na naši adresu z Prahy a mohu ji jen vrátit. Je jasně vidět, že na Spartě dělají opravdu velmi dobrou práci. Koneckonců to ukázal i první zápas (výhra 3:0 nad Salcburkem). Čeká nás velmi těžký úkol," uvedl Hoeness.

Sparta sice v generálce nečekaně selhala, ale předtím v předchozím průběhu ročníku neprohrála. "Sezonu začali dobře. Hrají dobrý fotbal a jsou velmi dobře organizovaní. Hrají velmi intenzivně a snaží se chodit přímočaře dopředu, zároveň také mohou předvést určitou míru tvrdosti. Musíme se připravit na nebezpečného soupeře, který má velmi rychlé hráče," podotkl Hoeness.

"Ale my se v tuhle chvíli cítíme velmi dobře. Víme, jak dokážeme být silní. Všechno bude hlavně o nás, o absolutní připravenosti a správném přístupu," doplnil kouč, jehož svěřenci v prvním kole prohráli na stadionu obhájce trofeje Realu Madrid 1:3.

Druhý tým minulého ročníku německé ligy se vrátil do hlavní fáze Ligy mistrů poprvé od sezony 2009/10 a úvodního domácího zápasu se nemůže dočkat. "První domácí utkání je pro nás, pro klub, pro lidi i celé město něco speciálního. Chceme si vzít tento pocit do zápasu. Hráči na tréninku působili velmi soustředěným dojmem. Zítra uvidíme, že to bude výjimečný okamžik," řekl Hoeness.