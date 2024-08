FCSB a co dál? Sparta zná cestu do Ligy mistrů, hrozí Švýcarsko i Friisův návrat domů

Už je to dlouhých 19 let, co se Sparta naposledy zúčastnila hlavní fáze slavné Ligy mistrů. Nyní by se úřadující český mistr do milionářské soutěže rád vrátil a udělal k tomu potřebný první krok. Další dva však zbývají – ve třetím předkole Letenští vyzvou rumunské FCSB, v případném čtvrtém pak budou nenasazení. Poslední překážkou Pražanů tak může být stejně jako před rokem o patro níže chorvatské Dinamo Záhřeb, tradiční účastník LM ze Švýcarska Young Boys Bern či dánský Midtjylland, v jehož službách před devíti lety pracoval současný kouč Sparty Lars Friis.

Pražané ve 2. předkole vyřadili irský Shamrock Rovers (po výhrách 2:0 venku a 4:2 doma) a nyní je čeká rumunské FCSB. Za zkratkou se skrývá bývalý slavný klub Steaua Bukurešť, s níž se Sparta utkala v pohárech čtyřikrát. Naposledy v sezoně 2016/17 shodou okolností ve 3. předkole LM, Sparta tehdy vypadla po domácí remíze 1:1 a venkovní prohře 0:2.

Pokud by úřadující český mistr dvojzápas s neoblíbeným soupeřem, proti němuž bude tentokrát favoritem, zvládl, už zná další možné soupeře. Kvůli slabšímu klubovému koeficientu se Sparta v play off řadí mezi nenasazné týmy (opačně tomu mohlo být v případě postupu Maccabi Tel-Aviv). Stejně jako před rokem by tak mohlo na Letnou přicestovat Dinamo Záhřeb. Na chorvatského mistra mají sparťanští fanoušci skvělé vzpomínky, neboť ho tehdy Ladislav Krejčí a spol. po divoké domácí odvetě z Evropské ligy vyřadili.

Mezi potenciální soupeře Friisova souboru se řadí také srbský CZ Bělehrad či švýcarský Young Boys Bern, který patří mezi tradiční účastníky hlavní fáze slavné Ligy mistrů. Případný sok pro play off může vzejít také ze souboje mezi maďarským Ferencvárosem a dánským Midtjyllandem, kde se v roce 2014 potkal v rámci mládežnických kategorií zmiňovaný Friis s obráncem Asgerem Sörensenem. Poslední možností, kterou určí pondělní los, je úspěšnější z dvojice řecký PAOK, švédské Malmö.

Možní soupeři Sparty ve 4. předkole Ligy mistrů: Dinamo Záhřeb (Chor.), CZ Bělehrad (Srb.), PAOK (Řec.)/Malmö FF (Švé.), Ferencváros (Maď.)/Midtjylland (Dán.), Young Boys Bern (Švý.).