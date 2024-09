Letná zažila ve středu velký evropský večer. Sparta porazila na úvod ligové fáze Ligy mistrů Salcburk 3:0 a oslnila zvolenou taktikou, která se výrazně lišila od té, kterou Pražané vytasili v minulé sezoně třeba proti Liverpoolu. Jaké byly její základní rysy?

K vidění byla jiná Sparta, než jakou ji znají fanoušci z české ligy. Zatímco na domácí scéně dominuje, drží balon, obehrává soupeře, snaží se jej postupně zlomit, udeřit a mít zápas pod kontrolou, ve středu na Letné na tyto své vlastnosti trochu rezignovala.

"V Česku presujeme hodně vysoko, ale v Lize mistrů narážíme na jinou kvalitu. Je daleko vyšší. I proto musíme hrát trochu jinak. V minulé sezoně jsme dostali lekci od Liverpoolu, hráli jsme moc vysoko, takže jsme na to reagovali," vysvětloval Lars Friis taktické změny.

V čem spočívaly? Na balonu byl Salcburk. Byl v podstatě donucený k tomu, aby hru tvořil on. Počet přihrávek rakouského mužstva přesáhl 562, přičemž Sparta se dostala na 182. Kontrola se odrazila i v držení míče, kdy hosté vyhráli v poměru 71-29.

Sparťané ale i díky velké naivitě soupeře dokázali, že se aspekty jako počet přihrávek a držení míče často přeceňují a nejsou pro výsledek důležité. Dokonale totiž využili svých dovedností a hrozili z tzv. high press shots, což v překladu znamená, že se do zakončení dostali po úspěšném presinku na polovině soupeře. Z úterních a středečních zápasů Ligy mistrů měli Pražané tuto hodnotu třetí nejvyšší (6). Zajímavý je i poměr k celkovému počtu střel.

Letenští často vycházeli z pragmatického přístupu, kdy se za každou cenu nevydali napadat soupeře, ale vyčkávali ve středním bloku, kde se poctivě posouvali, aby vykrývali nebezpečné prostory a jakmile se naskytla příležitost, proces presinku dostal zelenou ke startu.

Pozoruhodné je, že i když Sparta držela balon v utkání jen z 29 procent, naběhala stejný počet kilometrů jako Salcburk, který se snažil aktivitou donutit Pražany k otevření prostoru, kde by mohl udeřit.

"Chceme být ofenzivně laděný tým, ale občas zkrátka musí zvítězit rozum. Obecně jsme tým, který chce útočit, hrát vysoko, hrát intenzivně, ale nemůžeme být naivní, když hrajeme proti nejlepším týmům na světě," pokračoval Friis v obhajobě vítězné strategie.

Ta byla úspěšná také díky precizní defenzivě. Sparta takřka nepouštěla Salcburk do pokutového území. Vstřelený gól nebyl uznán kvůli ofsajdu, Konatého šanci zblokoval Filip Panák. Do hry se nedostal ani izraelský špílmachr Oscar Gloukh, který rád operuje v levém meziprostoru kolem šestnáctky. Ke střelbě z tohoto prostoru se dostal dvakrát, ale pokaždé u něho byli sparťané, kteří mu jeho ránu zblokovali.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sparta tak odehrála třetí evropský zápas v řadě s čistým kontem. "Podle mě, kdyby třeba sypali víc centry do vápna, tak tam mohl být větší tlak, ale oni tam na to typologicky nemají hráče. Takže to vždycky chtěli prokombinovat a my už jsme tam byli hodně nahuštěný. Bylo pro ně strašně těžké se tam dostat," popisoval Jaroslav Zelený recept na kvalitní defenzivní práci.

Friis navíc vsadil na obrovskou přímočarost, která na rakouský tým platila a odrazila se i v datech Salcburku. Svěřenci Pepijna Linderse sice neměli na sparťanské polovině tak silnou presinkovou aktivitu, jak se před zápasem očekávalo, ale jeho PPDA (metrika, která měří defenzivní aktivitu včetně účinnosti presinku tak, že znázorňuje počet přihrávek, než dojde k defenzivnímu zákroku soupeře) působí dominantně. Sparta si v průměru přihrála 3.84krát, než Salcburk provedl obranný zákrok.

"Nechci moc rozebírat, co udělal špatně soupeř, ale my jsme věděli, že hraje hodně intenzivně a agresivně, i proto jsme chtěli hrát víc přímočaře. Povedlo se nám Salcburk nepustit do velkých šancí, za což patří hráčům velký kredit. Mám radost z toho, jak jsme to zvládli," dodal spokojený Friis.

Stále tak platí, že je v roli hlavního trenéra Pražanů ve 14 soutěžních zápasech neporažený a skóre má 33:11.