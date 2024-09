Poučili se a ukázali zcela jinou tvář. I tak by se dal shrnout výkon Sparty v úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů. Oproti březnovým duelům s Liverpoolem trenér Lars Friis (48) přišel s daleko pragmatičtější taktikou, která proti Salcburku vedla k triumfu 3:0. "Někdy musí zvítězit rozum," ušklíbl se dánský kouč po utkání.

Byl to návrat do Ligy mistrů jaký jste si představoval?

"Na úvod bych chtěl říct, že to nebylo vůbec snadné. Byl bych hlupák, kdybych tvrdil, že to bylo lehké… Salcburk je velmi dobrý tým, ale my jsme ho nepouštěli do nebezpečných situací. Musím za to dát hráčům kredit, hráli velmi dobře. Salcburk hraje hodně agresivně a intenzivně, chtěli jsme proti tomu hrát víc přímočaře a nakonec se nám to celkem dařilo."

Salcburk tvořil hru, víc držel balon, měl více přihrávek... Není pro něj porážka až moc krutá?

"Pokud by vstřelili gól a nebyl by zrušen pro ofsajd, bůhví jak by to nakonec vypadalo. My jsme ale skvěle zareagovali. Přidali jsme druhý gól v pravý čas. Nechci tu rozebírat, co udělali hráči soupeře špatně. Jsem rád, že jsme to zvládli a klub i fanoušci mohou mít nyní radost. Mám za všechny velkou radost, jakým způsobem jsme to zvládli."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hráči po utkání zmínili, že pracujete na presinku z bloku. Je to nová cesta, kudy se vydáte v evropských zápasech?

"Je to velmi důležitý prvek naší hry. V Česku presujeme hodně vysoko, ale v Lize mistrů narážíme na jinou kvalitu. Je daleko vyšší. I proto musíme hrát trochu jinak. V minulé sezoně jsme dostali lekci, hráli jsme moc vysoko, takže jsme na to reagovali. Nyní to zvládáme velmi dobře, což je důležité. Obecně jsme tým, který chce útočit, hrát vysoko, hrát intenzivně, ale nemůžeme být naivní, když hrajeme proti nejlepším týmům na světě."

Postavil jste starší tým než Salcburk. Myslíte, že hrály roli i zkušenosti?

"Nevím, co na to říct… Salcburk má také plno zkušeností z evropských pohárů. Má velmi dobré hráče. Nevím, jestli jsme v tomhle byli napřed. Každopádně jsme utkání odehráli velmi dobře."

Zvedne vám taková výhra na úvod sebevědomí a budete hrát víc otevřený fotbal?

"Potřebujeme se neustále zlepšovat. Chceme být ofenzivně laděný tým, ale občas zkrátka musí zvítězit rozum. Ale určitě jsme si sebevědomí zvedli. Nejen hráči ze sestavy, ale i kluci z lavičky, kteří třeba tolik nehrají, ale drží s týmem, přináší dobrou energii. To je naše velká zbraň. Držíme spolu. Musím říct, že všichni jsme nadšení, těšíme se na tréninky každý den. Tohle si musíme chránit, protože přijdou i horší časy."

Před zápasem jste mluvil o tom, že se těšíte na další kouzelnou noc na Letné. Splnilo se vám to?

"Atmosféra byla… Ano, kouzelná. Ale když jsem přišel na rozcvičku, byl jsem naštvaný. Říkal jsem řediteli komunikace Ondřeji Kasíkovi, že se mi to nelíbí. Tribuny byly poloprázdné. On říkal, že je to dopravními zácpami v Praze. Jakmile se ale stadion zaplnil, bylo to úžasné. Fanoušci nám dodávají spoustu energie a pomáhají nám v těžkých chvílích. Ani to nedokážu slovy docenit. Jestli si někdo vítězství fakt zasloužil, byli to oni."