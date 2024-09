Euforie zalila ve středu večer pražskou Letnou. Sparta převálcovala při vstupu do hlavní fáze Ligy mistrů rakouský Salcburk 3:0. Vysoké vítězství bylo výsledkem snů, čisté konto pak bonusem, který těšil i oporu zadních řad Letenských Jaroslava Zeleného (32). "Rychlý gól dostal lidi do varu, celkově to byl povedený večer," zářil obránce českého mistra.

Čekali jste takový průběh zápasu?

"Bylo to hodně zvláštní. Dali jsme dva góly, oni nebyli úplně zformovaní, povedlo se nám toho využít. Poločasové vedení 2:0 bylo výbornou výchozí pozicí. Po přestávce, ale vlastně i v první půli byli víc na balonu, ale byla to spíš taková územní převaha. Výhoda byla, že necentrovali do vápna. Vždycky chtěli dojít až do kuchyně a moc se jim to nedařilo. Nám se naopak dařilo dávat góly, byli jsme efektivní v koncovce."

Jak moc je to důležité, že v Lize mistrů neskončíte bez vítězství?

"Je to hezký. Samozřejmě, teď si to ještě asi chviličku všichni budou užívat. My i fanoušci, ale pak to končí, Musíme zvládat další utkání. Jsme na začátku, ale když se podíváme na tabulku, mohl by se teď pískat konec (směje se)."

Odehráli jste třetí zápas v Evropě v řadě s nulou vzadu, Salcburk měl jen jedna střelu na branku. Co na to říkáte?

"Jak já už jsem zmínil. Podle mě, kdyby třeba sypali víc centry do vápna, tak tam mohl být větší tlak, ale oni tam na to typologicky nemají hráče. Takže to vždycky chtěli prokombinovat a my už jsme tam byli hodně nahuštěný. Bylo pro ně strašně těžké se tam dostat. Také nestřílí moc z dálky. Chtěli to dostat až do kuchyně, a to se jim naštěstí nepodařilo."

Salcburk má velmi mladý kádr, bylo poznat, že jsou zkušenosti na straně Sparty?

"Myslím si, že jsme to odehráli lépe takticky, než zápas v přípravě. Tam jsme s nimi hráli 2:2 a tam si pamatuju, že jsem po zápase byl úplně mrtvý. Obrana hrála hodně vysoko a létalo tam dost balonů za nás. Teď musím říct, že kluci vepředu výborně pracovali, že tahali dozadu a pomáhali nám. Byli jsme asi trošku i níž, občas jsme mohli být aktivnější v tom bloku, ale možná jsme byli o něco chytřejší než v té přípravě."

Neměli jste takové držení míče, na jaké jste zvyklí z české ligy. Jak jste se s tím vyrovnávali?

"Určité fáze toho zápasu mi připomínaly FCSB tam, kdy jsme hráli odvetu a bylo to 3:2. Tam se to ale lišilo, že tam stříleli domácí ze všech stran, centry tam létaly jako blázen. Takže bylo to trošičku jiné než ostatní zápasy, ale myslím si, že to nebyl náš první zápas, který by vypadal takhle. Nebylo to pro nás úplně něco nového.“

Jako jeden z mála už jste Ligu mistrů hrál. Byla výhoda, že jste věděl, do čeho jdete?

"Nemyslím si, už je to pět let. Soupeři byli taky jiní. Je to první výhra pro mě, vlastně pro všechny kluky. Nějak jsme to nerozebírali. Vědělo se o tom, že jsem si Ligu mistrů zahrál, tak teď už jsme si ji zahráli všichni. Už se tím nemůžu chlubit."

V národním týmu jste hrál na lajně wingbacka, teď ve stoperské trojici. Jak se vám přepínalo?

"Trošku možná pomohlo, že se odložilo ligové kolo. Ne, že bych s tím měl úplně problém. Měli jsme ale více času si to vyzkoušet a já se zase zasunul. Potrénoval jsem a bylo to v klidu. Sešlo se to dobře."

Co by tedy bylo napsáno v kolonce u vaší fotbalové profese? Byl by tam stoper? Nebo wingback?

"Já nevím, já vždycky, když si myslím, že už jsem někde zapíchlej, tak se to pak zase změní. Takže já už nevím, kde je moje stále pozice."

Napadlo by vás po odchodu do Jablonce, že přijdou mistrovské tituly, Liga mistrů, národní tým…

"No, tak někdy jsou cesty takové nevyzpytatelný. To si myslím, že u mě platí. Samozřejmě jsem za to strašně rád."

Hodně se před zápasem zmiňovala Letná, jak moc vám pomohli fanoušci?

"Bylo super, že se nám povedlo dát rychlý gol, Lidi to dostalo do varu a atmosféra byla skvělá. Pak vlastně přišel i druhý gol. Myslím si, že dneska si sedlo všechno, že to prostě do sebe skvěle zapadlo. Dali jsme gól, lidi fandili. Samozřejmě chyby také byly ve hře, ale celkově ten večer byl super."

Příští zápas Ligy mistrů vás čeká ve Stuttgartu. Koukali jste na zápas s Realem?

"Já osobně ne, já jsem viděl jenom nějaký highlighty. Ale kluci se dívali a říkali, že hráli docela dobře (směje se). Takže to určitě bude taky zajímavý soupeř."