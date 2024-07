Je to asi nejkvalitnější tým, přáli jsme si ho nejmíň, prohlásil o Royale Union Trpišovský

Los třetího předkola Ligy mistrů přisoudil Slavii soupeře, kterého si trenér Jindřich Trpišovský (48) přál nejméně. Kouč Pražanů považoval belgického vicemistra Royale Union SG ve výběru možných protivníků za nejtěžšího. V rozhovoru pro klubovou televizi varoval především před velmi rychlými ofenzivními hráči a očekával "běžecké závody".

Slavia mohla ve třetím předkole dostat také Twente, nebo vítěze dvojzápasů Lugano – Fenerbahce a Dynamo Kyjev – Partizan. "Tohle je zrovna tým, který jsme si z toho výběru kvůli jejich hernímu stylu a kvalitě přáli nejmíň," prohlásil Trpišovský. "Typologicky je to asi klub s největší kvalitou. Ale je to kvalifikace Ligy mistrů, musíte počítat, že stejně narazíte na kvalitní tým," doplnil.

"Nebude to jednoduchý soupeř, i když tam hrozila zvučnější jména. Pravidelně hrají evropské poháry, do posledního kola bojovali s Bruggami o titul. To svědčí o jejich kvalitě," řekl Tomáš Holeš, podle nějž by Slavii mohl sednout ofenzivní styl soupeře. "Myslím, že by nám to mohlo vyhovovat. Je to dvojzápas, důležitá bude obrana, abychom nedostali gól. Pokud budou útočit v hodně lidech, pak se tam budou otevírat okénka a toho bychom mohli využít," přemítal obránce sešívaných.

Union si v posledních dvou sezonách zahrál skupinu Evropské ligy, v ročníku 2022/23 došel do čtvrtfinále. "Je to tým, který třikrát za sebou vyhrál základní část belgické ligy a po půlení bodů v nadstavbě o titul vždy nešťastně přišel. Jsou extrémně rychlí v přechodu nahoru, i když dva hráči z ofenzivy odešli," podotkl kouč Slavie.

"Je to tým, který hraje neskutečně přímočaře, všichni hráči základní sestavy jsou extrémně rychlí. Může to být ofenzivní fotbal, na druhou stranu utkání kvalifikace bývají opatrnější, svázanější. Směrem dopředu jsou extrémně silní, do defenzivy třeba nějaká okénka jsou. Hlavně si myslím, že to budou velké běžecké závody," předpokládal Trpišovský před střetnutím s loňským přemožitelem Liverpoolu.

Union pro utkání v soutěžích UEFA využívá stadion Anderlechtu. S ním Slavia v roce 2016 po dvou porážkách 0:3 vypadla v kvalifikaci Evropské ligy. "Slavia na stadionu Anderlechtu před časem byla, já ještě ne. Vím, že je to krásný stadion, skvělá země. Je super, že se bude hrát na stadionu s velkou historií. Pokud to dobře dopadne, myslím, že bude i velká kapacita pro naše fanoušky. To je taky plus," zmínil Trpišovský výhody přijatelně vzdáleného výjezdu.