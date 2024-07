Vlček musí se zraněným kolenem na operaci, Slavii bude chybět až devět měsíců

Tomáš Vlček (23) bude Slavii chybět možná až do dubna. Zranění pravého kolena, které zadák sešívaných utrpěl v úvodním ligovém utkání na Slovácku, si vyžádá operaci a doba hráčovy absence se odhaduje na devět měsíců.

Vlček se v Uherském Hradišti zranil na konci prvního poločasu, jeho pravé koleno nevydrželo změnu směru a podlomilo se. Vyšetření odhalilo poranění předního zkříženého vazu, menisku a postranního vazu. "Tomáš dnes podstoupí operaci v ÚVN ve Střešovicích. Doba léčby se odhaduje na devět měsíců,“ uvedl pro web Slavie MUDr. Petr Krejčí, který má na starost A-tým.

"Chci všem slíbit, že teď budu největší fanoušek Slavie. A budu s týmem prožívat všechno tak, jako bych na hřišti byl. A dělat maximum pro to, abych mohl být co nejdříve zpět s týmem,“ vzkázal samotný hráč.

Trenér Jindřich Trpišovský už po zápase, který skončil 0:0, tušil, že nepůjde o lehké zranění. "To, že jsme přišli o Tomáše Vlčka, mě nyní mrzí nejvíce. Nevypadá to dobře, je to koleno, v souboji se mu otočilo," prohlásil.

Nyní se musí smiřovat s Vlčkovou dlouhodobou absencí. "Ztráta je to obrovská. Tomáš patřil do základní sestavy, byl členem reprezentace, předváděl skvělé výkony. Daleko horší je ale lidský rozměr. Vlčáka máme všichni rádi, pro návrat do Slavie obětoval všechno. Neskutečně mě to mrzí. Pro fotbalistu je to asi nejhorší zranění, které ho může potkat. V životě ale překonal nespočet překážek, je to bojovník. Věříme, že se brzy vrátí, jakkoli je celá situace pro všechny strany zdrcující," uvedl.

Vlček v české lize zasáhl do 55 zápasů, jednou se střelecky prosadil. V minulé sezoně Evropské ligy nastoupil do osmi duelů a pomohl vršovickému týmu k historickému prvenství v základní skupině o dva body před italským gigantem AS Řím.