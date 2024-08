Jsem na tým hrdý, vyřazení je hořké, litoval Zafeiris po jednom z nejlepších výkonů za Slavii

Slávistický fotbalista Christos Zafeiris (21) neskrýval po vyřazení z Ligy mistrů velké zklamání. Ačkoliv záložník v Edenu už v páté minutě otevřel skóre a Pražané nakonec v odvetě závěrečného 4. předkola porazili Lille 2:1, dvoubrankovou ztrátu z úvodního duelu ve Francii nesmazali. Norský mládežnický reprezentant řeckého původu litoval, že dvakrát trefil jen břevno. Svůj výkon považoval za jeden z nejlepších ve Slavii a ocenil také celý tým.

Pražanům několikrát chyběly jen centimetry k tomu, aby dostali odvetu aspoň do prodloužení. V něm by si na favorita dvojzápasu hodně věřili. "Možná jsme si zasloužili trochu víc. Je to hořké," řekl Zafeiris novinářům.

V odvetě patřil k ústředním postavám svého týmu. "Asi to byl jeden z mých nejlepších výkonů ve Slavii. Zahrál jsem dobře, měl několik šancí. Když sečtu gól a šance, na kterých jsem se podílel, tak to asi tak je. Ale určitě bych mohl zlepšit nějaké věci bez míče," uvedl Zafeiris, jenž působí v Edenu od loňského ledna.

"Jsem na sebe i tým hrdý. Musíme na tom dál stavět. Ukázali jsme tempo, ve kterém chceme hrát. Je pozitivní, že jsme předvedli takový výkon proti takovému týmu. Snili jsme o Lize mistrů, ale máme Evropskou. Věřím, že Ligu mistrů si zahrajeme příští sezonu. Pokud získáme titul, postoupíme do ní rovnou," poukázal rodák z Atén.

Také účasti v hlavní fázi Evropské ligy si cení. "Je to pro nás velká věc. Hráli jsme ji i minulou sezonu a nabídne nám velké zápasy. Hrát v Lize mistrů je samozřejmě sen pro celý tým," prohlásil Zafeiris.

Vedoucí gól dal z voleje poté, co mu míč hlavou sklepl kapitán Jan Bořil. "Byl jsem volný a doufal, že mě uvidí. Míč trochu skákal, tak jsem si musel trochu vyskočit a trefit ho ze vzduchu. Nebylo to moc jednoduché, ale sedlo mi to. Pak už přišla jen bláznivá radost," uvedl pro UEFA.

Hned dvakrát mu pak radost pokazilo břevno, podruhé v 88. minutě za stavu 2:1. Pokud by v závěru skóroval, poslal by odvetu do prodloužení. "Velká škoda. Byly to důležité momenty a opravdu chyběly centimetry. Nejen při mých střelách, ale měli jsme i spoustu dalších velkých šancí. Asi se musíme trochu více soustředit na jejich proměňování," řekl Zafeiris.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má z jeho posledních výkonů radost. "Dostal se do skvělého rozpoložení. Vloni jsem ho párkrát kritizoval, že nemá body nebo se nedostává do prostorů, kde bychom ho rádi viděli. Je nadále pozitivní, chce pomoct týmu," uvedl kouč.

Zafeirise museli po závěrečném hvizdu utěšovat spoluhráči. "Pro všechny z nás je to teď hodně emotivní. Všichni jsme přesně věděli, co máme dělat. Perfektně jsme to plnili. Fanoušci byli fantastičtí. Dali jsme potřebný brzký gól, dál jsme tlačili. Měli jsme pár dalších velkých šancí, takže je to těžké. Celkově jsem ale hrozně hrdý na celý tým a klub. Jsem moc šťastný, že jsem jeho součástí," dodal Zafeiris.