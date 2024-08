Slavia v odvetě čtvrtého předkola proti Lille sahala po postupu. Alespoň o prodloužení jí ale připravila mizerná produktivita. Sešívaní si vytvořili několik stoprocentních příležitostí, nakonec ale vyhráli pouze 2:1 a Ligu mistrů si nezahrají. Trenér Jindřich Trpišovský (48) byl i přes zklamání z nepostupu s výkonem svého týmu spokojený.

Výborný výkon na postup nestačil. Jak se vám zápas hodnotí?

"Složitě. Má to dvě roviny, protože jsme zklamaní z toho, že jsme nepostoupili, zvlášť, když jsme byli krůček od prodloužení. Dělily nás od něj centimetry, proto nás strašně mrzí, že to nevyšlo a nemohli jsme si zahrát dalších 30 minut. Myslím si, že by si to zasloužilo i obecenstvo, které bylo neuvěřitelné. Když jsme přišli na rozcvičku, měl jsem husí kůži. Jsem rád, že se tým fanouškům odvděčil skvělým výkonem."

Ve středu na tiskové konferenci jste zmínil, že chcete nakopnout motory hned na začátku, povedlo se to?

"Asi každý viděl, že ano. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hned ve 30. vteřině jsme mohli dát gól. Soupeře jsme tlačili celý zápas, ale bohužel jsme z jediné vážnější situace inkasovali. Pak jsme utkání ještě zdramatizovali gólem na 2:1 a v nastavení několikrát chyběl kousíček k tomu, aby se šlo do prodloužení. Kluci i diváci předvedli skvělé výkony."

Cítil jste, že jste v závěru měli více sil než soupeř?

"Bylo vidět, že toho mají plné zuby. Po zápase jsem mluvil s Thomasem Meunierem, který řekl, že zápas v takové intenzitě nehrál ani v Německu. Prý si ve 30. minutě říkal, že už to musí skončit. V prvním poločase se přitom hrálo jen 22 minut čistého času. Ty bazény, které si hráči dávali, ale byly neuvěřitelné. Hrálo se nahoru dolů v obrovské rychlosti. Kluci běhali 60 metrů nahoru, 60 metrů zpátky a pak zase 60 metrů nahoru. Potom ty síly dochází rychle."

Byl to jeden z nejlepších výkonů Slavie pod Vaším vedením?

"Kdyby to dnes skončilo postupem, tak určitě, ale v téhle situaci je těžké to takhle brát. Ten zápas by se dal zařadit na úroveň AS Řím, nebo Sevilly, protože jsme doma naší hrou opět dokázali zatlačit velký evropský tým. Opět jsme hráli s odhodláním, intenzitou a rizikem, na které týmy z velkých evropských lig nejsou zvyklé a proto proti němu nemají zbraně. To, co hráči předvedli v situacích jeden na jednoho, to bylo skvělé. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně Béřů (Jana Bořila), který z klobouku vytáhl jeden ze svých top výkonů."

Nešlo takhle hrát i v prvním zápase, který vás nakonec stál postup?

"Určitě šlo hrát líp, ale musíme si uvědomit, že fotbal je kolektivní sport. Záleží na tom, co vám dovolí soupeř a oni nám ve Francii vnutili jejich hru. Tady to bylo naopak. Navíc v domácím prostředí se můžete opřít o fanoušky, hráči jsou zvyklí na trávu, máte za sebou podavače. Jsou to jen takové střípky, ale ty nakonec dělají celek, kvůli kterému se v Evropě venku velmi složitě vyhrává."

Jak těžké bylo vyrovnat se s neustálým zdržováním a poleháváním?

"Je to věc se kterou se musí počítat. Samozřejmě nás to trochu štvalo, ale nic s tím neuděláme. Myslím si, že je škoda, že brankář dohrál zápas bez žluté karty i přes to, že nás tu připravil o deset minut fotbalu. Na druhé straně pak Malick (Diouf) v emocích naznačí rozhodčímu, že by měl vytáhnout kartu a dostane ji za to sám. Vím, že se tato gesta trestají, ale moc nechápu proč tedy rozhodčí nepotrestal i to neustálé zdržování. Celé to korunoval tím, že v součtu nastavil jen sedm minut. To je prostě škoda."

Další skvělý zápas odehrál Christos Zafeiris. Nebojíte se, že pokud bude takhle pokračovat, tak ho Slavia neudrží?

"Hrál skvěle, mám z něj obrovskou radost. Vloni jsem ho párkrát kritizoval, že nemá čísla, že není ve správných prostorech, dneska ale odehrál skvělý zápas. Byl motorem týmu, navíc dal krásný gól. Dvakrát trefil břevno, je prostě ve skvělém rozpoložení. Navíc je skvěle nastavený. V týdnu jsme měli cvičení s on nebyl v nácvikovém týmu. Stál na hřišti, říkám mu, ať si z toho nic nedělá, že to nic neznamená. A on mi odvětil, že v pohodě, že udělá všechno, co bude pro tým nejlepší."

V závěru měl na hlavě gól na 3:1 Matěj Jurásek, jak na jeho zahozenou šanci zareagovala kabina?

"Po zápase byl zdrcený, tým ho ale skvěle podpořil. Každý hráč sní o chvíli, v níž dostane svůj tým tam kam chtěl. Matějovi se to povedlo vloni, kdy nás hlavičkou v Luhansku dostal do skupiny Evropské ligy, nyní se mu to nepodařilo. Fotbal je skvělý v tom, že vám jednou nabídne euforii a jednou naprosto opačné emoce."

Čím to je, že si na evropské scéně často vytvoříte více šancí než v české lize?

"Česká liga je z defenzivního pohledu extrémně vyspělá. Možná to bude znít špatně, ale v Evropě je často jednodušší vytvořit si šanci a dostat se tím do laufu. Evropské týmy často stojí na ofenzivních individualitách, které ale nemusí být úplně stoprocentní dozadu. Toho se dá využívat."

V Evropě vás nově čeká osm zápasů místo šesti. Jak se těšíte na nový formát pohárů?

"Jsem spíš zastánce tradičních formátů. Je ale skvělé, že bude více zápasů, a hlavně více soupeřů. Máme jistotu čtyř zápasů doma. Když dostanete Manchester United doma, tak ho tu budete mít pro lidi, ale na druhou stranu nepojedete na Old Trafford, to je trochu zvláštní. V Evropě se dál chceme prezentovat jako dneska, bude pro nás proto trochu komplikace, že se Evropská liga hraje ve čtvrtek. Je velký rozdíl, jestli máte mezi zápasy dva, nebo tři dny. Bude to alchymie při skládání soupisky. Pro nás bude důležité trefit, kdy některé hráče vyndat, protože třeba Holi (Tomáš Holeš) a Provi (Lukáš Provod) jedou od ledna nonstop."