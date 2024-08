Zklamaný Douděra: Byl to zápas hodný Ligy mistrů. A dál? S tímhle můžeme porazit každého

David Douděra dal do zápasu se spoluhráči všechno, na vysněný cíl to však nestačilo.

Věděl, že do hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů bylo daleko blíž, než to před odvetou play off kvalifikace vypadalo. Slávista David Douděra (26) byl proto v rozpacích. Sešívaní mačkali v Edenu francouzského soupeře z Lille, jenže výhra 2:1 nakonec nestačila. "Těžko se to hodnotí. Vyhráli jsme, to sice jo, ale nepostoupilo se. Za výkon se nemusíme stydět, lidi nám tleskají, jako bychom vyhráli. Byl to zápas hodný Ligy mistrů," vyznal se z pocitů před kamerami stanice Nova Sport 3.

Slavia v duelu rychle vedla a měla i další šance. Soupeř z Francie ukolébaný výhrou 2:0 z domácího duelu najednou nevěděl, kam dřív skočit. Jen koncovka sešívané trápila, zahodili pořádnou porci jasných šancí. "Soupeře jsme hnali, chybělo málo, ale nedopadlo to," uznal smutně Douděra.

Sešívaní zahájili duel velkým náporem a leckoho napadlo, zda v extrémním tempu mohou vydržet celých 90 minut. "Dal jsem si dva Redbully, takže jsem se toho nebál," usmál se. "Chvilkami jsem dýchal fakt hodně velkými plícemi, do půle jsme to vydrželi. V kabině padlo hodně pozitivního, to nás nabilo. A když se dostanete do takového módu, i kdyby vám zlomili nohu, necítíte to," vykládal.

Tým Jindřicha Trpišovského vstoupil podobným stylem i do druhé půle. "Přesně to po nás chtěli trenéři a taky bylo cílem hlavně nevypnout vzadu," prozradil slávista, který první duel ve Francii nehrál. "Nemohl jsem tam být, škoda, že se třeba neprohrálo jen o gól. Velké zápasy to rozhoduje. Doma jsme pak na soupeře nalétli, jako by nás pustili ze řetězu. A doufám, že to bylo znát. Naše rychlost dělala soupeři problémy. Lille odkopávalo. Nemáme se za co stydět," hlásil Douděra.

Každopádně se teď do Edenu bude chodit na Evropskou ligu. "Stavíme se k tomu stejně jako před rokem. Bude šance se potkat s top týmy. Spíkr z Tribuny Sever říkal, že Evropskou ligu vyhrajeme. Nechci to zveličovat. Ale když budeme hrát takhle, můžeme porazit každého," dodal wingbek.